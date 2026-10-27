W dzielnicy Eastleigh w stolicy Kenii, Nairobi, po zawaleniu się budynku przy 9. ulicy dyrektor prokuratury publicznej Renson Ingonga polecił Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych wyjaśnić okoliczności tragedii. Jak informuje Nation Kenya, śledczy mają ustalić, czy doszło do działań lub zaniechań ze strony urzędników administracji miejskiej Nairobi, dewelopera, wykonawców lub innych specjalistów.

Ingonga oświadczył, że jego biuro nie otrzymało od administracji miejskiej Nairobi materiałów z kontroli dotyczących możliwych naruszeń podczas budowy. Chodzi o ewentualną odpowiedzialność prywatnego dewelopera, specjalistów lub urzędników władz miejskich.

Spór o pozwolenia

Gubernator Nairobi Johnson Sakaja oświadczył, że władze miejskie nie wydały pozwoleń na budowę, a dokumenty rozpowszechniane w mediach społecznościowych były sfałszowane. Według niego system administracji miejskiej odnotowuje zmianę przeznaczenia działki, lecz nie zawiera zatwierdzenia projektu architektonicznego ani planu budowy.

Sakaja powiedział również, że urzędnicy hrabstwa dwukrotnie odnotowali naruszenia na obiekcie i zatrzymali 14 osób. Oskarżył policję o zwolnienie zatrzymanych za kaucją pieniężną. Rzecznik Policji Narodowej Muchiri Nyaga odrzucił te zarzuty, oświadczając, że nadzór nad takimi obiektami należy do kompetencji władz hrabstwa, które mogą wstrzymać prace.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane regulatorów i dewelopera

Kenijski Krajowy Urząd Budownictwa poinformował, że projekt został zarejestrowany 30 lipca 2025 roku, a jako dewelopera w dokumentach wskazano spółkę 9th Street Plaza Limited. Jeden ze współwłaścicieli spółki, Mohamed Hatar Ali Nur, powiedział publikacji, że budynek miał wszystkie wymagane pozwolenia i że w tym czasie śledczy jeszcze się z nim nie skontaktowali.

W rejestrze urzędu jako wykonawcę wskazano Stromax Holdings E.A Limited, a wśród specjalistów projektu wymieniono architekta Emmanuela Mwangi Mainu oraz inżyniera konstruktora Josepha Muthuri Mugu. Mugu opublikował w Daily Nation komunikat, w którym odciął się od projektu, i oświadczył, że za pośrednictwem prawników zwrócił się o dokumentację do urzędu budowlanego i władz miejskich Nairobi. Jednocześnie regulator poinformował, że nie otrzymał takiego wniosku.

Krajowy Urząd Zarządzania Środowiskiem wcześniej wymagał od dewelopera przedłożenia czytelnych rysunków architektonicznych z podanymi wymiarami, aby podjąć uzasadnioną decyzję w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Niższe piętra budynku, który nadal był w budowie, były już zamieszkane, choć końcowe kontrole i wydanie certyfikatu dopuszczenia do użytkowania powinny nastąpić po zakończeniu prac.

Czytaj nas na