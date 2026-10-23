W Kenii dwóch rybaków — Brian Mingo i Joseph Ojwang — utonęło w nocy 7 października podczas starcia na Jeziorze Wiktorii w pobliżu plaży Ndhuru w hrabstwie Homa Bay. Jak podaje Nation Kenya, mężczyźni patrolowali obszar rozrodu ryb, gdy zostali obrzuceni kamieniami. Ciała zmarłych odnaleziono dwa dni po incydencie.

Do starcia doszło między dwiema grupami rybaków w związku z oskarżeniami o łamanie lokalnych zasad połowów. Tragedia nasiliła obawy mieszkańców regionu, gdzie ochrona tarlisk coraz częściej wiąże się z przemocą.

Spory wokół tarlisk

Rybacy z Ndhuru powiedzieli, że utworzyli odrębny spokojny obszar do rozrodu ryb po gwałtownym spadku ich zasobów. Kenijski Narodowy Fundusz Rozwoju Okręgów Wyborczych przekazał lokalnej społeczności łódź patrolową do ochrony tej strefy.

Sterujący łodzią patrolową Jackton Nyamnwada oświadczył, że podczas jednego z patroli ich jednostkę otoczyło sześć łodzi. Z powodu awarii silnika członkowie patrolu musieli wskoczyć do wody, aby się uratować. Według niego silnik został odkręcony z łodzi i wpadł do jeziora.

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Lokalni rybacy twierdzą, że osoby naruszające zasady nocą wchodzą do chronionych stref, używają zakazanego sprzętu do połowu młodych ryb, a podczas konfliktów uszkadzają sieci i łodzie. Jednocześnie twierdzenia te nie są przedstawiane jako potwierdzone ustalenia władz.

Rosnące zagrożenie na jeziorze

Komisarz hrabstwa Homa Bay Ronald Mwiwavi oświadczył, że zagrożenie na jeziorze rośnie. Jak powiedział, szczególne obawy służb bezpieczeństwa budzą plaże Lytare, Koginga i Ndhuru, a rybacy z tych terenów coraz częściej wypływają na wodę z własnoręcznie wykonaną bronią. W hrabstwie znajduje się 147 plaż.

Mwiwavi poinformował również o starciu między kenijskimi i ugandyjskimi rybakami w głębokowodnej części jeziora, do którego doszło w sobotę i w którym zginęły dwie osoby. Wezwał rybaków do rozwiązywania sporów za pośrednictwem instytucji państwowych, a kierowników lokalnych jednostek zarządzania plażami — do przeciwdziałania grupom, które, jak powiedział, mogą działać na jeziorze.

W ubiegłym miesiącu w tajemniczych okolicznościach zginął 31-letni rybak Evans Okot. Jego ojciec, Julius Ager, powiedział, że na ciele syna były rany kłute, i zasugerował, że Okot mógł zostać zabity, zanim jego ciało znalazło się w wodzie.

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