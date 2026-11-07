W Kenii sekretarz stanu ds. imigracji i usług obywatelskich Belio Kipsang oświadczył, że jest gotowy zrewidować zasady wydawania paszportów dyplomatycznych. Stało się to po tym, jak posłowie Zgromadzenia Narodowego poruszyli kwestię nierównego dostępu do dokumentu dla urzędników organów konstytucyjnych, informuje Nation Kenya.

Zastrzeżenia posłów

Komisja Zgromadzenia Narodowego ds. administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego zwróciła uwagę, że na listę osób uprawnionych do paszportu dyplomatycznego wpisano sekretarza Zgromadzenia Narodowego, ale nie sekretarza Senatu. Posłowie zakwestionowali również wykluczenie z listy niektórych komisji konstytucyjnych i niezależnych instytucji.

Członek komisji Oku Kaunya podkreślił, że organy zaliczone przez Konstytucję Kenii do tej samej kategorii powinny być traktowane jednakowo. Rozpatrywanie tej kwestii zainicjowano po petycji Komisji Sprawiedliwości Administracyjnej, czyli rzecznika praw obywatelskich, która stwierdziła, że zasady wydawania paszportów dyplomatycznych mogą być dyskryminujące.

Kipsang przyznał, że niewłączenie sekretarza Senatu mogło być przeoczeniem. Według niego nie ma podstaw, by przyznawać prawo do paszportu dyplomatycznego sekretarzowi Zgromadzenia Narodowego i nie przyznawać go sekretarzowi Senatu.

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Aktualizacja zasad

Obowiązujące zasady wprowadzono w 2012 roku na podstawie kenijskiej ustawy o obywatelstwie i imigracji. Przewidują one wydawanie paszportów dyplomatycznych między innymi prezydentowi i członkom jego najbliższej rodziny, zastępcy prezydenta, członkom gabinetu, sekretarzom stanu, przewodniczącym parlamentu, prezesowi sądu najwyższego, sędziom sądów wyższych oraz szeregowi innych urzędników państwowych.

Urzędnik wyjaśnił, że przepisy należy zaktualizować w związku z wdrażaniem Konstytucji z 2010 roku i utworzeniem nowych stanowisk konstytucyjnych. Poinformował, że projekt zmian zostanie opublikowany, odbędą się konsultacje społeczne, a następnie dokument zostanie przekazany parlamentowi do rozpatrzenia.

Jednocześnie Kipsang zaznaczył, że prawo pozwala członkowi gabinetu odpowiedzialnemu za imigrację zezwolić na wydanie paszportu dyplomatycznego osobom, które nie zostały wyraźnie wymienione w ustalonych kategoriach, jeśli uzna się to za konieczne. Takie paszporty są przeznaczone do podróży związanych z obowiązkami służbowymi i funkcjami dyplomatycznymi.

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