W Kenii inspektor policji Joseph Kipsang Ruto, zastępca komendanta posterunku policji Menengai w podokręgu Rongai, został oskarżony o przemoc seksualną wobec 13-letniej dziewczynki. Nie przyznał się do winy przed Sądem Magistrackim w Nakuru. Jak podaje Nation Kenya, zarzuty dotyczą wydarzeń w rejonie Mangu w czerwcu 2022 roku.

Zarzuty i stanowisko obrony

Ruto postawiono również odrębny zarzut popełnienia nieprzyzwoitych czynów wobec osoby nieletniej w tych samych dniach. Jego adwokat zwrócił się do sądu o zwolnienie klienta za kaucją na rozsądnych warunkach.

Obrońca oświadczył, że funkcjonariusz współpracował ze śledczymi od czasu zgłoszenia sprawy w 2022 roku, ma znane miejsce zamieszkania i nie będzie uchylał się od stawiennictwa przed sądem. Według adwokata Ruto przeszedł operację wymiany stawu biodrowego, a do jego przejścia na emeryturę pozostały dwa lata.

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Kaucja i dalsze postępowanie

Prokuratura nie sprzeciwiła się zwolnieniu go za kaucją. Sąd ustalił kaucję na 100 tys. szylingów kenijskich z poręczeniem w tej samej wysokości. Ruto zakazano również kontaktowania się z osobą wskazaną w postanowieniu sądu oraz ze świadkami oskarżenia na czas rozpatrywania sprawy.

Sprawa trafiła do sądu po rekomendacji dyrektora prokuratury publicznej. W piśmie z 6 października, dołączonym do akt sądowych, dyrektor wskazał, że po zbadaniu materiałów śledztwa istnieją wystarczające dowody, aby poprzeć zarzuty wobec Ruto. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 12 listopada.

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