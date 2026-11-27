Sąd w Mombasie w Kenii uznał przywódcę chrześcijańskiego kultu Paula Mackenziego za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci 123 jego wyznawców. Sąd ustalił, że między styczniem 2021 roku a wrześniem 2023 roku nakazywał dorosłym członkom grupy pościć aż do śmierci w lesie Shakahola na wybrzeżu kraju.

Jak podaje BBC News, Mackenzie nie przyznał się do winy. Jeden z jego adwokatów powiedział agencji Reuters, że po wymierzeniu kary obrona zaskarży wyrok.

Inni oskarżeni

W tej samej sprawie sąd uznał za winnych kolejnych 29 osób, w tym żonę Mackenziego, Rhodę Mumbua Maweu. Jednocześnie uniewinniono 60 oskarżonych. Kenijski Urząd Dyrektora Prokuratury Publicznej poinformował o zamiarze zaskarżenia uniewinnień.

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Według urzędu sąd uznał, że Mackenzie systematycznie przekonywał wyznawców, by pościli, dopóki nie umrą. Oskarżenie twierdziło, że on i jego współpracownicy działali w ramach porozumienia, by umrzeć z głodu, aby spotkać Jezusa. Oskarżeni utrzymywali, że ludzie pościli dobrowolnie.

Wcześniejszy wyrok

Wcześniej w tym miesiącu Mackenzie został skazany na 200 lat więzienia za zabójstwo 191 osób w ramach tego samego masowego zdarzenia śmiertelnego. Wszystkie osoby, które zginęły w tamtym epizodzie, z wyjątkiem jednej, były dziećmi. Świadkowie zeznali również, że Mackenzie głosił, iż edukacja, medycyna i ozdoby są grzeszne, a osoby sprzeciwiające się jego naukom były bite na śmierć.

Mackenzie został aresztowany w 2023 roku po tym, jak w lesie Shakahola odkryto ponad 400 ciał w płytkich grobach.

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