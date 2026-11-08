W Kenii na stadionie Umau w hrabstwie Embu grupa osób przerwała polityczny wiec Zjednoczonej Opozycji. Wydarzenie zorganizowali lider Partii Wzmocnienia Decentralizacji Lenny Kivuti oraz przedstawiciel Partii Demokratycznej Justin Muturi. Jak podaje Nation Kenya, osoby rzucające kamieniami wtargnęły na stadion, wywołując panikę.

Starcia i obrażenia

Na wiec przybyli mieszkańcy okręgów wyborczych Mbeere North i Mbeere South. Przez znaczną część dnia trwały fizyczne starcia między napastnikami a zwolennikami opozycji.

Zwolennicy Zjednoczonej Opozycji odparli napastników i wyparli ich ze stadionu. Następnie spotkanie wznowiono. Publikacja poinformowała o kilku osobach z lekkimi obrażeniami, ale nie podała ich nazwisk ani dokładnej liczby.

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Oświadczenia polityków

Kivuti i Muturi oskarżyli o zakłócenie wydarzenia swoich politycznych rywali w regionie, którzy, jak twierdzą, są powiązani z rządem Kenya Kwanza. Kivuti oświadczył, że zwolennicy opozycji nie pozwolą się zastraszyć, a Muturi powiedział, że zastraszanie nie przeszkodzi Zjednoczonej Opozycji w organizowaniu wydarzeń politycznych w hrabstwie.

Starszyzna Ngome wezwała polityków do zjednoczenia mieszkańców Mbeere, aby głosowali jako jeden blok na kandydatów Zjednoczonej Opozycji na różne stanowiska w regionie. Poparła również kandydaturę Kivutiego na gubernatora Embu oraz możliwe dążenie Muturiego do objęcia stanowiska ogólnokrajowego, jeśli Zjednoczona Opozycja wygra wybory powszechne w 2027 roku.

Muturi wezwał partie opozycyjne do wzajemnego szacunku i wspólnej pracy, aby pokonać prezydenta Williama Ruto. Obaj politycy oświadczyli, że nie są politycznymi przeciwnikami i dążą do niedopuszczenia do podziału mieszkańców Mbeere według klanów.

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