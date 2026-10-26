W Kenii, wraz z rozpoczęciem krajowych egzaminów i oceniania, odnotowano różnicę 260 679 uczniów między liczbą osób, które przystąpiły do wcześniejszych ogólnokrajowych testów, a liczbą zarejestrowanych na kolejne etapy. Wywołało to pytania o rządową politykę stuprocentowego przechodzenia uczniów między poziomami edukacji, informuje Nation Kenya.

Różnica w rejestracjach

Według Kenijskiej Krajowej Rady Egzaminacyjnej (Knec), w 2022 roku egzamin Kenya Certificate of Primary Education zdało 1 233 852 uczniów. Na tegoroczny egzamin Kenya Certificate of Secondary Education zarejestrowano 1 048 355 kandydatów — o 185 497, czyli 15,03%, mniej.

Kolejnych 1 281 210 uczniów przystąpiło do Kenya Primary School Education Assessment w 2023 roku. Jednocześnie na tegoroczne Kenya Junior School Education Assessment zarejestrowano 1 206 028 kandydatów. Różnica wynosi 75 182 uczniów, czyli 5,87% poprzedniej grupy.

Minister edukacji Julius Ogamba oświadczył, że te rozbieżności nie oznaczają, iż wszyscy uczniowie niezarejestrowani na kolejne testy przerwali naukę. Jak powiedział, część mogła przejść do alternatywnych programów edukacyjnych, w tym w szkołach międzynarodowych. Wśród innych czynników wymienił naturalny ubytek liczby uczniów, przypadki wydalenia, choroby, wczesną ciążę i odroczenie nauki. Uczniowie, którzy tymczasowo przerwali edukację, mogą wrócić do nauki.

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Organizacja oceniania

Uczniowie szóstych i dziewiątych klas rozpoczęli krajowe ocenianie 26 października. Knec poinformowała o wzroście liczby zarejestrowanych we wszystkich trzech grupach w porównaniu z poprzednim rokiem: do Kenya Primary School Education Assessment zarejestrowano 1 380 463 uczniów, do Kenya Junior School Education Assessment — 1 206 028, a do Kenya Certificate of Secondary Education — 1 048 355. Łącznie w trzech testach uczestniczy 3 634 846 uczniów.

Do przeprowadzenia dwóch ocen rada zaangażowała 27 271 nadzorców dla KPSEA i 24 860 dla KJSEA, a także 130 633 egzaminatorów nadzorujących i 6 215 kierowców. Dyrektor generalny Knec David Njengere oświadczył, że w ośrodkach KPSEA i KJSEA nie będzie uzbrojonych funkcjonariuszy organów ścigania, z wyjątkiem regionów o trudnej sytuacji bezpieczeństwa. Podczas egzaminu KCSE w każdym ośrodku dyżurować będzie co najmniej dwóch policjantów.

Knec rozszerzyła również stosowanie elektronicznych zamków na wszystkie kontenery z materiałami egzaminacyjnymi. Podczas sesji kandydatom, kierownikom ośrodków, nadzorcom i innemu zaangażowanemu personelowi zakazano posiadania telefonów komórkowych.

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