W Likoni w Mombasie w Kenii podczas ataku na punkt poboru lokalnej opłaty zginął pracownik służby egzekwowania przepisów hrabstwa Mombasa Omari Mzerera. Atak miał miejsce około godziny 3:40 w rejonie Barabara ya Mchanga, gdzie dyżurowało dwóch policjantów i dwóch pracowników powiatowej służby egzekwowania przepisów, informuje Nation Kenya.

Trzech funkcjonariuszy zostało rannych

Według policji napastnicy, podejrzewani o związki z grupą przestępczą, mieli przewagę liczebną nad funkcjonariuszami, choć ci próbowali odeprzeć atak, strzelając w powietrze. Policjanci z posterunku w Inuka, położonego około trzech kilometrów od miejsca zdarzenia, przybyli po tym, jak podczas patrolu usłyszeli strzały.

Komendantka policji hrabstwa Mombasa Stella Cherono poinformowała, że w Coast General Teaching and Referral Hospital leczone są trzy ranne osoby: policjant oraz dwóch pracowników powiatowej służby egzekwowania przepisów. Według niej napastnicy byli uzbrojeni w prymitywną broń.

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Napastnicy zabrali AK-47

Podczas starcia napastnicy zabrali karabin AK-47 z 30 nabojami, który należał do policjanta. Wcześniej funkcjonariusz doznał głębokich ran ciętych ręki i został ranny w lewe udo.

Omari Mzerera odniósł ranę postrzałową pleców, a kula wyszła przez klatkę piersiową. Lekarz stwierdził jego zgon. Inny pracownik służby egzekwowania przepisów, Ali Kibuyi Buyi, doznał głębokich ran ciętych głowy i prawego uda, natomiast Bahiya Hassan nie odniosła obrażeń.

Rannych najpierw przewieziono do Diani Beach Hospital, a ciało zmarłego — do kostnicy Coast General Teaching and Referral Hospital. Policja bada atak i nie ustaliła jeszcze jego motywu. Członek powiatowego komitetu wykonawczego ds. transportu i infrastruktury Daniel Manyala powiedział, że na miejscu znaleziono rzeczy osobiste osób pełniących dyżur, w tym telefony i portfele.

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