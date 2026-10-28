W Kenii pięcioro oskarżonych nie przyznało się do winy w sprawie zabójstwa prawnika Matthew Kyalo Mbobu. Sąd Najwyższy w Kiberze w Nairobi pozostawił ich w areszcie do 24 listopada 2026 roku, kiedy ma odbyć się rozprawa w sprawie kaucji.

Oskarżenia o zabójstwo

Jak podaje Nation Kenya, Rose Mbite Mulwa, jej dzieci Chris i Angela Mulwa, a także funkcjonariusze policji Julius Kipkoech Cheruiyot i Kennedy Kipkeboi Borboroi, zaprzeczyli oskarżeniom o zabójstwo Mbobu.

Mbobu był wykładowcą prawa na Uniwersytecie w Nairobi i autorem książek prawniczych. Według publikacji został zastrzelony 9 września 2025 roku na Magadi Road w pobliżu Karen w Nairobi, gdy znajdował się we własnym samochodzie. Ataku dokonał mężczyzna na motocyklu.

Prokuratura oświadczyła, że inspektor Kenneth Sang, którego określiła jako kluczowego podejrzanego, powinien zostać oskarżony wraz z pięcioma innymi osobami związanymi ze sprawą. Według prokuratora Jalsona Makoriego Sang został zatrzymany 24 października 2026 roku w Eldoret, gdy sprzedawał samochód. Prokurator twierdził również, że Sang ukrywał się po zabójstwach Mbobu i psychiatry Victorii Mutiso.

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Rozpatrzenie kwestii kaucji

Obrona zwróciła się o ustne rozpatrzenie kwestii kaucji, oświadczając, że oskarżeni przebywają w areszcie od 29 lipca 2026 roku. Sędzia Diana Kavedza zobowiązała prawników do złożenia formalnego pisemnego wniosku i wyjaśnień w ciągu 10 dni.

Podczas sporu dotyczącego prośby prokuratury o złożenie oświadczenia pod przysięgą z podstawami sprzeciwu wobec kaucji sędzia wezwała prawników, by nie zachowywali się emocjonalnie, i nakazała im na krótko opuścić salę rozpraw, aby się uspokoić. Następnie sąd wyznaczył wirtualne posiedzenie na 19 listopada w celu sprawdzenia złożenia dokumentów i raportów do rozpatrzenia kwestii kaucji, a rozprawę w sprawie kaucji na 24 listopada. Prokuratura ma złożyć oświadczenie pod przysięgą w ciągu trzech dni, a pisemne wyjaśnienia w ciągu siedmiu dni.

Sąd polecił również pracownikom służby kuratorskiej przeprowadzenie w ciągu trzech tygodni rozmów z oskarżonymi i rodzinami ofiar.

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