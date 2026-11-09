W Kenii pięciu podejrzanych uciekło z komisariatu — Nation Kenya

W mieście Limuru w hrabstwie Kiambu w Kenii pięciu podejrzanych uciekło z policyjnej izby zatrzymań w nocy 4 listopada, dzień przed zaplanowaną rozprawą sądową. Funkcjonariusze badają okoliczności ucieczki i sprawdzają możliwy udział pracowników komisariatu w tym incydencie, informuje Nation Kenya.

Wersje ucieczki

W pierwotnym raporcie dyżurni oświadczyli, że pięciu mężczyzn uciekło o godz. 23 podczas przenoszenia do wewnętrznej celi. Według ich wersji podczas szamotaniny podejrzani obezwładnili policjantów. Trzech funkcjonariuszy, którzy pełnili tej nocy służbę, skarżyło się na obrażenia i ból w różnych częściach ciała.

Jednocześnie źródło gazety w policji twierdzi, że nie było szamotaniny, a zatrzymanych wypuszczono z celi. Według tych danych mężczyźni wychodzili główną bramą komisariatu pojedynczo i wsiadali na czekające na nich motocykle. Rozmówca zwrócił także uwagę, że uzbrojeni dyżurni nie otworzyli ognia ani nie podnieśli alarmu bezpośrednio po ucieczce.

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Komendantka policji podhrabstwa Limuru Mary Njoki potwierdziła, że trzej dyżurni obecnie nadal pracują. Jak powiedziała, mogą zostać zawieszeni tylko wtedy, gdy śledztwo wskaże na ich udział. Njoki nazwała sprawę skomplikowaną i odmówiła dalszego komentarza.

Podejrzani i śledztwo

Cała piątka — Moses Waswa, Simon Eshivani, Daniel Ndichu Njoroge, Dedan Kariuki i Edward Murithi — została zatrzymana 14 października i następnego dnia stanęła przed sądem. Prokuratorzy wnioskowali o pozostawienie ich w areszcie na 21 dni, aby zakończyć dochodzenie w sprawie domniemanego rozboju z użyciem przemocy i gwałtu zbiorowego.

Śledztwo utrudnia brak kamer monitoringu na komisariacie policji w Limuru. Gazeta zaznacza również, że jeden z funkcjonariuszy, który pełnił służbę w noc ucieczki pięciu mężczyzn, wcześniej pilnował zatrzymanego Jeffreya Otieno w szpitalu. W październiku zniknął on z sali, w której był przykuty kajdankami do łóżka.

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