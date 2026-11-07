W Kenii policja zatrzymała trzech podejrzanych w sprawie śmierci 14-letniego Elvisa Mainy z Kabatini w podokręgu Bahati. Chłopiec zmarł 5 listopada 2026 roku — trzy dni po tradycyjnym obrzezaniu. Organy ścigania prowadzą śledztwo w tej sprawie jako w sprawie zabójstwa, informuje Nation Kenya.

Śledztwo w sprawie śmierci ucznia

Elvis Maina był uczniem ósmej klasy młodszej szkoły średniej Mungarago. Według rodziny po zabiegu odwiedziła go grupa ponad 20 młodych mężczyzn — było to częścią lokalnej tradycji witania chłopców, którzy przeszli obrzezanie. Bliscy przypuszczają, że podczas tego spotkania chłopiec mógł zostać pobity.

Rodzina przekazała dziennikarzom wyniki sekcji zwłok, według których przyczyną śmierci były pęknięcie jelita, tępy uraz brzucha oraz znaczna utrata krwi. Komendant policji podokręgu Nakuru North Elisha Obado oświadczył, że wyniki ekspertyzy i zeznania rodziny stały się podstawą do wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa. Jak powiedział, przed śmiercią chłopiec skarżył się, że był bity i zmuszany do jedzenia dużych porcji jedzenia.

Sąd zezwolił śledczym na przetrzymywanie trzech zatrzymanych w areszcie przez 21 dni na czas dalszego śledztwa.

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Ostrzeżenie dla rodzin

Po śmierci nastolatka komisarz Regionu Centralnego Joshua Nkanata polecił podwładnym w hrabstwach Nyeri, Murang'a, Nyandarua, Kirinyaga i Kiambu zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo chłopców podczas rekonwalescencji po obrzezaniu. Według niego grudzień jest szczytowym miesiącem dla takich ceremonii, a przypadki przemocy należy natychmiast zgłaszać policji.

Rady starszych Kikuju również wezwały krewnych, by nie pozostawiali chłopców bez nadzoru i sprawdzali osoby odpowiedzialne za ich opiekę w okresie odosobnienia. Patron Kiama Kia Ma Kung'u Muigai oświadczył, że niektóre niebezpieczne praktyki przedstawiane jako tradycja nie należą do kultury Agikuyu i mają charakter przestępczy.

Publikacja wspomniała także o przypadkach z 2025 roku: śmierci chłopca w wiosce Keriko w wyniku obrażeń, które według sekcji zwłok odpowiadały wielokrotnemu pobiciu, a także o obrażeniach dwóch braci w Naivasha. Jak podaje Nation Kenya, mieli oni rzekomo zostać pobici przez wyznaczonego opiekuna.

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