W Jomvu w Mombasie w Kenii policja oraz pracownicy służb ds. dzieci uratowali uczennicę, którą jej matka, według organów ścigania, zamknęła w domu i nie wypuściła na drugi dzień Kenya Primary School Education Assessment. Jak podała policja, powodem był numer indeksowy dziewczynki zawierający cyfry 666, które kobieta uważa za satanistyczne.

Jak informuje Nation Kenya, 38-letnia kobieta została zatrzymana. Jej nazwiska nie ujawniono w celu ochrony dzieci. Uczennicę przewieziono do szkoły podstawowej Kwa Jomvu, gdzie mogła napisać prace, na które się spóźniła.

Interwencja policji

Uczennica prywatnej szkoły nie przybyła do centrum egzaminacyjnego rano 27 października. Kierownik centrum Bakari Mwerephe skontaktował się z rodziną i, według publikacji, ustalił, że matka odmówiła wypuszczenia córki po tym, jak poprzedniego dnia zobaczyła jej numer.

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Ciotka uczennicy zgłosiła sytuację odpowiednim służbom. Szefowa policji podokręgu Jomvu Selina Chirchir oświadczyła, że funkcjonariusze oraz pracownicy służb ds. dzieci przybyli do domu około godz. 9:30. Dziewczynka była już w szkolnym mundurku, a administracja centrum zorganizowała jej możliwość napisania opuszczonych prac.

Możliwe zarzuty

Kobieta powiedziała Nation Kenya, że kierowała się przekonaniami religijnymi i rzekomo otrzymała od Boga objawienie dotyczące numeru oceny. Według źródła wcześniej pozwoliła córce przystąpić do oceny w poniedziałek, ale później poinformowała szkołę, że nie dopuści jej do kolejnych testów.

Urzędnicy przekazali również, że miesiąc przed incydentem kobieta została wezwana do służb ds. dzieci w Jomvu w związku ze zgłoszeniami, iż rzekomo nie posyłała dzieci do szkoły ani nie korzystała z pomocy medycznej, powołując się na przekonania religijne. Według policji matka miała pozostać w areszcie na ocenę psychiatryczną i dalsze przesłuchanie; możliwe zarzuty dotyczą zaniedbania dziecka i utrudniania jego prawa do edukacji.

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