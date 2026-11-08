W kenijskim mieście Meru policja użyła gazu łzawiącego w hotelu Three Steers przed specjalnym walnym posiedzeniem Kenijskiej Federacji Piłkarskiej (FKF). Posiedzenie zaplanowano na godz. 9:00 7 listopada, jednak według stanu na godz. 10:00 jeszcze się nie rozpoczęło, informuje Nation Kenya.

Policja wyprowadziła ludzi z sali

Według redakcji funkcjonariusze policji, którzy towarzyszyli wiceprezydentowi FKF McDonaldowi Maridze, nakazali wszystkim obecnym opuścić salę. Następnie użyli gazu łzawiącego, aby rozproszyć delegatów. Funkcjonariusze wyprowadzali także gości z pokoi hotelowych.

Delegaci nalegali na przeprowadzenie posiedzenia i pozostawali na terenie hotelu. Rano przy bramie zgromadzili się młodzi mężczyźni, a wewnątrz dyżurowały setki uzbrojonych policjantów. Uczestnicy wydarzenia byli dokładnie sprawdzani przed wpuszczeniem na teren obiektu.

Po powrocie delegatów na salę policja ponownie użyła gazu i, według Nation Kenya, groziła użyciem siły. Prezydent FKF Hussein Mohammed wyszedł na trawnik obok hotelu, lecz po użyciu gazu on i inni delegaci udali się w bezpieczne miejsce. Według stanu na godz. 10:00 uczestnicy gromadzili się w małych grupach na trawniku i w restauracji.

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Konflikt w kierownictwie FKF

Na posiedzeniu miano omówić decyzje Krajowego Komitetu Wykonawczego FKF z 24 kwietnia 2026 roku, ich wpływ na pracę federacji oraz działania siedmiu członków komitetu z grupy kierowanej przez Marigę.

Według informacji redakcji konflikt w kierownictwie federacji zaostrzył się po decyzji frakcji Marigi z 24 kwietnia o zawieszeniu Husseina Mohammeda, pełniącego obowiązki sekretarza generalnego Dennisa Gicheru oraz nominowanego członka komitetu Abdullahi Yusufa. Decyzję podjęto w związku z zarzutami oszustwa dotyczącego wypłat ubezpieczeniowych na kwotę 42,48 mln szylingów kenijskich, powiązanego z Mistrzostwami Narodów Afryki 2024.

Trybunał ds. Sporów Sportowych i Wysoki Sąd wydały później nakazy zawieszające decyzje frakcji Marigi do czasu rozpatrzenia pozwu federacji. FIFA również wskazała, że działania tej grupy nie były zgodne z należytą procedurą.

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