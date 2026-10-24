W Kenii szkoły zakończyły próby przed rozpoczęciem w poniedziałek ogólnokrajowego oceniania uczniów klas szóstych i dziewiątych. Organy oświatowe oraz służby bezpieczeństwa wzmocniły środki, aby zapobiec zakłóceniom podczas testów i zagwarantować bezpieczeństwo dzieci, informuje Nation Kenya.

Uczniowie klas szóstych będą zdawać Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA), a klas dziewiątych — Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Podczas prób uczestnikom wyjaśniano procedury oceniania, przygotowywano pomieszczenia i pracowników, którzy będą nadzorować testowanie.

Środki bezpieczeństwa

Komisarz hrabstwa Uasin Gishu Edison Nyale oświadczył, że zespół bezpieczeństwa hrabstwa wdrożył wzmocnione środki, aby przeprowadzić ocenianie w bezpiecznym środowisku. Ostrzegł również osoby postronne, by nie zbliżały się do centrów testowych. Dyrektor ds. oświaty hrabstwa David Koech poinformował, że w piątkowych próbach uczestniczyli wszyscy zarejestrowani kandydaci.

W Turkanie szczególną uwagę poświęca się szkołom na obszarach, gdzie istnieje zagrożenie atakami bandytów. Dyrektor ds. oświaty hrabstwa Henry Lubanga poinformował, że uczniowie z niebezpiecznych miejsc będą w razie potrzeby przewożeni do zabezpieczonych centrów oceniania. W tym celu zmobilizowano transport i personel, a kontenery z materiałami testowymi rozdzielono na terenie hrabstwa, aby uniknąć opóźnień.

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W Nakuru kierownikom 480 centrów przypomniano o konieczności zapewnienia rzetelności oceniania i zapobiegania naruszeniom. Według komisarza hrabstwa Loyforda Kibaary w każdym centrum dyżurować będzie co najmniej dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy.

Poszukiwanie uczniów

W szkole Korinyang Mixed Boarding and Junior Secondary School w podhrabstwie Aroo administracja wraz z lokalnymi urzędnikami poszukuje uczniów, którzy opuszczali zajęcia z powodu wydobycia złota w Kalomwae i innych miejscach w pobliżu granicy. Dyrektor szkoły Magammud Abdullahi oświadczył, że działalność ta wpłynęła na liczbę uczniów we wszystkich klasach, najbardziej w starszych.

W Murang’a komitet ds. bezpieczeństwa i wywiadu polecił pracownikom terenowym sporządzenie list nieobecnych kandydatów i zgłaszanie sytuacji nadzwyczajnych, które mogą utrudnić ocenianie. W hrabstwie zarejestrowano 25 334 uczniów do KJSEA w 567 centrach oraz 24 093 uczniów do KPSEA w 618 centrach. W Meru do KPSEA zarejestrowano 37 301 kandydatów, a do KJSEA — 35 670.

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