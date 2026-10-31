W hrabstwie Kiambu w Kenii wstrzymano zagospodarowanie działki w rejonie Runda, gdzie posługa Repentance and Holiness kierowana przez Davida Owuora planuje zbudować dziewięciopiętrowy kościół. Salome Wainaina, członkini hrabstwowego komitetu wykonawczego ds. ziemi, wstrzymała wszelkie prace na działce, dopóki posługa nie osiągnie porozumienia z lokalnymi mieszkańcami, informuje Nation Kenya.

Sprzeciw mieszkańców

Trzynaście lokalnych instytucji i stowarzyszeń reprezentujących ponad 100 mieszkańców ulicy Kwaheri złożyło wspólny formalny sprzeciw wobec projektu. Ich zdaniem wysoki budynek może zwiększyć obciążenie ruchem, ryzyko podtopień, zanieczyszczenie hałasem oraz problemy z bezpieczeństwem.

Mieszkańcy twierdzą również, że dziewięciopiętrowy budynek naruszy prywatność sąsiadów, których domy w większości mają nie więcej niż trzy kondygnacje, oraz może zacieniać pobliskie domy. Wskazują, że ulica Kwaheri, mająca około dziewięciu metrów szerokości, ich zdaniem nie będzie w stanie obsłużyć napływu odwiedzających kościół.

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Spór o przeznaczenie gruntu

Posługa nabyła działkę o powierzchni trzech akrów, która wcześniej należała do właścicieli plantacji kawy. W marcu złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na instytucję religijną — kościół, biura i mieszkania gościnne.

Firma konsultingowa Urban Lines Consultants Ltd, zaangażowana przez posługę, poinformowała władze, że działka znajduje się w strefie zabudowy mieszanej zgodnie ze Strategicznym Planem Rozwoju Podhrabstwa Kiambu na lata 2020–2030. Przeciwnicy projektu utrzymują natomiast, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej gęstości z domami wolnostojącymi.

W sprzeciwie mieszkańcy wskazali również, że przedstawione rysunki nie zawierają akceptowalnego planu odprowadzania wód opadowych. Ich zdaniem budowa może pogorszyć podtopienia, które już występowały w tej okolicy. Domagają się także oceny systemu oczyszczania ścieków, ponieważ twierdzą, że działka nie jest podłączona do publicznej sieci kanalizacyjnej.

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