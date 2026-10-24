W Kenii Senat rozpatruje projekt ustawy, zgodnie z którym świadkom okaleczania żeńskich narządów płciowych może grozić do trzech lat więzienia lub grzywna w wysokości 200 tys. szylingów kenijskich za niezgłoszenie takiego przypadku. Poinformował o tym Nation Kenya.

Zmiany przewidziano w projekcie ustawy z 2026 roku o zmianie ustawy o zakazie okaleczania żeńskich narządów płciowych. Jego inicjatorką jest nominowana senator Catherine Mumma. Dokument ma zmienić ustawę z 2011 roku i chronić osoby, które doznały tej praktyki, przed ściganiem karnym.

Ochrona osób, które doznały tej praktyki

Obowiązujące prawo Kenii nie chroni wprost ofiar tej praktyki, przez co mogą im zostać postawione zarzuty, choć same są osobami poszkodowanymi. Proponowane zmiany mają uczynić ustawodawstwo bardziej wrażliwym na ich potrzeby, zapobiec ponownej traumatyzacji podczas śledztw i postępowań sądowych, a także odróżnić wykonawców procedury od osób, które jej doznały.

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W raporcie inicjatywy Trial Watch Fundacji Clooneya na rzecz Sprawiedliwości, przygotowanym wspólnie z Centrum Praw Człowieka Amerykańskiej Izby Adwokackiej, stwierdzono, że kenijskie władze stosowały obowiązujące prawo przeciwko osobom, które doznały tej praktyki, a nie wyłącznie przeciwko wykonawcom. Badanie oparto na monitorowaniu procesów sądowych i analizie 68 spraw związanych z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych.

Dane dotyczące oskarżonych

Według raportu ponad 55% oskarżonych stanowiły kobiety i niepełnoletnie dziewczęta, które same doznały tej procedury. Osoby wykonujące procedurę stanowiły 6%, a właściciele pomieszczeń, którzy udostępnili je w tym celu — 16%.

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Rady ds. Przeciwdziałania Okaleczaniu Żeńskich Narządów Płciowych Nyerere Kutwa poparł projekt ustawy, nazywając go terminowym i potrzebnym, aby usunąć luki wykorzystywane przez wykonawców. Tony Mwebia, założyciel organizacji Men End FGM, również wezwał ustawodawców do zaostrzenia kar i rozwiązania problemu braku bezpiecznych schronisk dla dziewcząt, które doznały tej procedury.

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