W Kenii mieszkańcy podokręgów South Turkana i Aroo w piątek na kilka godzin zablokowali trasę Kitale–Lodwar, która łączy kraj z Sudanem Południowym. Protestujący domagali się wzmocnienia bezpieczeństwa, mówili o możliwym brutalnym traktowaniu ze strony policji i określali jako wybiórczą operację rozbrojenia prowadzoną przez funkcjonariuszy Grupy Operacji Specjalnych (SOG). Poinformował o tym Nation Kenya.

Uczestnicy akcji ustawili barykady z kamieni, gałęzi drzew i płonących opon w Kainuk, Kakongu, w pobliżu skrzyżowania Kaputir, w Kalemng'orok i Kekunyuk. Oskarżyli siły bezpieczeństwa o to, że, ich zdaniem, skupiają się na cywilach zamiast ścigać uzbrojone bandy, odzyskiwać skradzione bydło i chronić społeczności przed atakami.

Żądania uczestników protestu

Do demonstrantów dołączyli gubernator Turkany Jeremiah Lomorukai, poseł z South Turkana Ariko Namoit oraz przedstawicielka Turkany Cecilia Ng'itit. Domagali się natychmiastowego przeniesienia funkcjonariuszy SOG oraz zmiany składu międzyresortowej grupy bezpieczeństwa rozmieszczonej w regionie.

W Kainuk, według publikacji, funkcjonariusze organów ścigania użyli gazu łzawiącego i ostrej amunicji, aby rozproszyć protestujących po dołączeniu do nich Namoita i lokalnych liderów. W tym rejonie działa międzyresortowa grupa bezpieczeństwa z udziałem Kenijskich Sił Obronnych, specjalnych jednostek policji, jednostki do zwalczania kradzieży bydła, sił szybkiego reagowania oraz Kenijskiej Służby Ochrony Przyrody.

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Oświadczenia dotyczące działań sił bezpieczeństwa

Protesty poparli również przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Prezes Civil Society Network Turkana Eliud Emery oświadczył, że był świadkiem domniemanego pobicia kierowcy Proboxa i czterech motocyklistów. Według niego organizacja złożyła do sądu petycję z żądaniem wyjaśnienia pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa w podokręgu Aroo.

Gubernator Lomorukai twierdził, że operacja rozbrojenia pozostawia mieszkańców bezbronnych wobec ataków. Oświadczył również, że funkcjonariusze SOG bardziej koncentrują się na żądaniach oddania nielegalnej broni niż na poszukiwaniu złodziei bydła. Namoit wezwał do przeniesienia wyższych funkcjonariuszy policji w Aroo, w tym zastępcy dowódcy policji Donalda Sailora, oraz do rozszerzenia operacji bezpieczeństwa na Kalomwae.

Z powodu blokady drogi kierowcy i pasażerowie przez większą część dnia pozostawali w korkach. Przewoźnik kóz do Nairobi Kennedy Koech poinformował, że został zatrzymany o 9:00 i mógł kontynuować podróż dopiero o 18:00 po spotkaniu gubernatora z przedstawicielami służb bezpieczeństwa. Kierowca busa Lodwar Prestige Gideon Menjo zaznaczył, że pasażerowie między Kekunyuk a Kalemng'orok mieli trudności z dostępem do żywności i wody.

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