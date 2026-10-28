W Kenii, podczas rozprawy w Wysokim Sądzie w Kiberze, pastorka Hannah Faith Mukami zeznała, że telefon studentki Multimedia University of Kenya Sylvii Kemunto Ayiye znaleziono w torbie na ofiary kościelne. Jak podaje Nation Kenya, urządzenie Oppo odkryto 2 kwietnia 2025 roku podczas liczenia ofiar.

Mukami, która jest również administratorką kościoła Jesus Is Alive Ministries, powiedziała sądowi, że telefon przechowywano w bezpiecznym miejscu, dopóki nie zaczęła go szukać policja. Podczas przesłuchania krzyżowego potwierdziła, że telefon przedstawiony w sądzie jest tym samym urządzeniem znalezionym wśród ofiar.

Zarzuty w sprawie

Były chłopak studentki, Eric Mutinda Philip, jest oskarżony o zamordowanie Ayiye 30 marca 2025 roku na uniwersytecie oraz wrzucenie jej ciała do zbiornika na dachu budynku uczelni. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

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Szef służby bezpieczeństwa uniwersytetu, Silas Otieno, poinformował, że po zgłoszeniu zaginięcia studentki pracownicy uczelni wraz z policją przeszukali teren. Później ochroniarz zaproponował sprawdzenie zbiorników na dachu. Jeden z nich, według świadka, nosił ślady ingerencji, a na jego pokrywie leżał kamień. W środku znaleziono ciało studentki.

Zeznania o związku

Przyjaciółka i koleżanka ze studiów Ayiye, Neununa Munira Namasi, zeznała, że związek zmarłej z oskarżonym stał się toksyczny. Według niej studentka mówiła o niewłaściwym traktowaniu ze strony chłopaka i rozważała przeprowadzkę do akademika poza uniwersytetem, aby unikać spotkań z nim. Inna była współlokatorka, Megan Nasserian Kihara, również powiedziała sądowi, że Ayiye określała ten związek jako zły. Rozprawy w sprawie trwają.

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