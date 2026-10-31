W Kenii rząd i związki zawodowe pracowników uniwersytetów publicznych zawarły umowę o wartości 20 mld Sh, która ma zakończyć trwający kilka tygodni strajk wykładowców. Porozumienie obejmuje układ zbiorowy na lata 2025–2029 i przewiduje podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz przegląd szeregu dodatków.

Jak podaje Nation Kenya, wykładowcy otrzymają minimalny miesięczny dodatek transportowy w wysokości 18 tys. Sh. Sekretarz stanu ds. szkolnictwa wyższego Beatrice Inyangala oświadczyła, że umowa umożliwia natychmiastowe wznowienie nauczania, uczenia się, prac badawczych i innych programów akademickich.

Finansowanie umowy

Generalny sekretarz Związku Zawodowego Kadry Akademickiej Uniwersytetów, Constantine Wasonga, poinformował, że 20 mld Sh zostanie przydzielone w trzech transzach: po 6,7 mld Sh w latach finansowych 2026/27 i 2027/28 oraz 6,6 mld Sh w roku finansowym 2028/29. Według niego podstawowe miesięczne wynagrodzenia będą rosły o 3,5% rocznie przez cztery lata, począwszy od lipca 2025 roku, natomiast automatyczna coroczna podwyżka wyniesie 5%.

Strony uzgodniły także ujednolicenie i podwyższenie dodatków transportowych, urlopowych, podróżnych i bagażowych dla większości pracowników akademickich uniwersytetów publicznych. Zaległości w wynagrodzeniach i dodatkach za okres od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku będą wypłacane w trzech transzach.

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Nowe widełki płac

Do 2028–2029 roku podstawowe miesięczne wynagrodzenie pracowników kategorii graduate assistants wzrośnie z 63 647–97 988 Sh do 73 038–124 929 Sh. Asystenci wykładowców i tutorzy będą otrzymywać 123 788–211 725 Sh zamiast obecnych 107 872–166 072 Sh.

Dla wykładowców i pracowników naukowych przewidziano wzrost widełek wynagrodzenia zasadniczego z 121 928–187 710 Sh do 139 917–239 312 Sh. Wynagrodzenia starszych wykładowców mają wzrosnąć do 177 568–303 707 Sh, profesorów nadzwyczajnych — do 221 684–379 160 Sh, a profesorów — do 257 772–419 888 Sh.

Związki UASU i KUSU podpisały formułę powrotu do pracy. Wasonga oświadczył również, że środki dyscyplinarne wszczęte wobec pracowników podczas strajku zostaną wycofane, a udział w proteście nie powinien wpłynąć na przedłużanie umów na czas określony.

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