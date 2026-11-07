Nauczyciele w kenijskich szkołach niższego szczebla średniego twierdzą, że po przeniesieniu ze szkół podstawowych nie mają jasnych perspektyw awansu zawodowego. Część pedagogów twierdzi, że system nie uwzględnił ich wcześniejszych awansów i doświadczenia kierowniczego. Poinformował o tym Nation Kenya.

Nauczyciele byli przenoszeni do szkół niższego szczebla średniego w 2023 i 2024 roku po wprowadzeniu systemu edukacji opartego na kompetencjach, aby zaradzić niedoborowi nauczycieli. Podczas przeniesienia pedagogów zaszeregowano do kategorii stanowisk C2. Dla osób, które już wcześniej uzyskały tę kategorię po rozmowach kwalifikacyjnych lub pełniły obowiązki starszych nauczycieli, nie oznaczało to nowego awansu.

Ograniczony rozwój kariery

Zgodnie z obecną strukturą nauczyciele szkół niższego szczebla średniego mogą przejść do kategorii C3 po trzech latach pracy. Kolejna kategoria, C4, jest związana ze stanowiskami administracyjnymi, w tym zastępcy dyrektora w szkole podstawowej lub starszego nauczyciela w szkole średniej wyższego szczebla. W szkołach niższego szczebla średniego nie ma analogicznych stanowisk, dlatego pedagodzy nie rozumieją, jak awansować po C3.

Monica Kimani, nauczycielka z Thiki, oświadczyła, że kenijska Komisja Służby Nauczycielskiej nie uwzględniła osób, które awansowały jeszcze przed przeniesieniem. Nauczyciel Protas Kanaka, skierowany do hrabstwa Kiambu, również powiedział, że jego doświadczenie w zarządzaniu szkołą w sektorze prywatnym nie zostało uwzględnione podczas przeniesienia.

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Inny nauczyciel, Karanja z Nairobi, oświadczył, że szkoły niższego szczebla średniego nie mają jasnej struktury administracyjnej. Jak powiedział, nauczyciele podlegają starszemu nauczycielowi i zastępcy dyrektora pracującym w podstawowej części szkoły, a ich kwestie są przekazywane kierownikowi placówki.

Spór o reprezentację związkową

Sytuacja rozwija się na tle sporu między Kenya Union of Post Primary Education Teachers, Kuppet, a Kenya National Union of Teachers, Knut, dotyczącego reprezentowania pedagogów. Sekretarz generalny Kuppet Akelo Misori oświadczył, że przeniesienie do szkół niższego szczebla średniego faktycznie zalicza nauczycieli do sektora edukacji ponadpodstawowej.

Jednocześnie niektórzy nauczyciele oświadczyli, że nie prosili o przeniesienie z Knut do Kuppet, ale zobaczyli na swoich paskach płacowych składki związkowe na rzecz Kuppet. Sekretarz generalny Knut Collins Oyuu odrzucił zarzuty, że jego związek utrudnia członkom wybór. Twierdził również, że 9 830 przeniesionych nauczycieli wróciło do Knut na mocy decyzji sądu po tym, jak wyrazili chęć pozostania w tej organizacji.

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