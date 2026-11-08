W Kenii Narodowa Komisja Służby Policyjnej (NPSC) odrzuciła wniosek o roczne przedłużenie kontraktu starszego zastępcy generalnego inspektora policji Gideona Nyale Mungi. Kieruje on Kolegium Narodowej Służby Policyjnej w Kiganjo, w hrabstwie Nyeri, i osiągnął wiek 60 lat w sierpniu 2026 roku — ustawowy wiek emerytalny dla urzędników państwowych. Poinformował o tym Nation Kenya.

10 sierpnia generalny inspektor policji Douglas Kanja zwrócił się do przewodniczącego NPSC Amaniego Yudy Komory z prośbą o przedłużenie kontraktu Mungi o rok. Kanja wyjaśniał to potrzebą zapewnienia ciągłości kierownictwa w kolegium, gdzie szkolono rekrutów, a także pracowników nowej jednostki policyjnej dla aglomeracji Nairobi.

Odrzucony wniosek

Munga miał opuścić stanowisko 11 sierpnia. 31 sierpnia Kanja poinformował zastępcę generalnego inspektora Eliuda Lagata, że wniosek o przedłużenie kontraktu nie został zatwierdzony, i poprosił o zorganizowanie wypłaty za dni przepracowane przez Mungę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Według publikacji w sierpniu 2025 roku Munga zwrócił się również o podniesienie jego wieku emerytalnego do 64 lat, jednak NPSC nie poparła także tego wniosku. Urzędnik potwierdził, że nadal pozostaje na stanowisku, ale odmówił szczegółowego komentowania sytuacji dotyczącej kontraktu, nazywając ją sprawą osobistą.

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Spór o uprawnienia kadrowe

18 sierpnia NPSC zdecydowała o utworzeniu wspólnej grupy technicznej z przedstawicieli komisji i Narodowej Służby Policyjnej. Miała ona ocenić okoliczności wniosku i przygotować rekomendacje.

Grupa wskazała, że Wysoki Sąd wcześniej przekazał funkcje kadrowe w policji do biura generalnego inspektora, a Sąd Apelacyjny nie zawiesił wykonania tego orzeczenia na czas rozpatrywania odwołań. Na tej podstawie grupa uznała, że komisja nie miała uprawnień do zatrudniania, ponownego powoływania ani przedłużania kontraktów funkcjonariuszy policji.

Jednocześnie grupa techniczna wskazała na lukę w planowaniu zmiany kierownictwa kolegium i zaleciła pozostawienie Mungi na stanowisku do ceremonii ukończenia szkoły. 16 października Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję o skoncentrowaniu uprawnień kadrowych w policji w biurze generalnego inspektora.

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