W Kenii funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali 454 kilogramy substancji uznawanych za narkotyki podczas operacji w podokręgu Msambweni w hrabstwie Kwale. Według Nation Kenya wartość partii oszacowano na 3,6 mld szylingów kenijskich.

Trzy osoby zatrzymane

Dyrektor kenijskiej Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych Mohamed Amin oświadczył, że podczas międzyresortowej operacji zatrzymano trzy osoby — dwóch obywateli Tanzanii i obywatelkę Ugandy. Przebywają oni w areszcie i oczekują na postawienie przed sądem.

Według źródeł publikacji skonfiskowane substancje wstępnie uznano za metamfetaminę. Ich skład ma jeszcze zostać sprawdzony przez chemika państwowego.

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Operacja z udziałem Tanzanii

Operacja rozpoczęła się 5 listopada od zatrzymania podejrzanego w Tanzanii. Według kenijskiej Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych tanzańscy funkcjonariusze przechwycili go z odrębną partią — 259 kg substancji, które prawdopodobnie były metamfetaminą i kokainą. Następnie mężczyznę przekazano kenijskim funkcjonariuszom na przejściu granicznym Lunga Lunga–Horohoro.

Śledczy poinformowali, że zatrzymany doprowadził ich do prawdopodobnego wspólnika w wiosce Shirazi. Dalsze przesłuchania i poszukiwania doprowadziły funkcjonariuszy do wioski Ganja La Simba w rejonie Kinondo, gdzie znaleźli 454 kg podejrzewanych narkotyków i zatrzymali kolejną osobę. Podczas operacji skonfiskowano także dwa samochody i motocykl. Śledztwo trwa.

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