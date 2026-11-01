W Kenii związki zawodowe sektora edukacji, przedstawiciele szkół prywatnych i organizacje rodzicielskie opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian do siedmiu projektów ustaw, które mają zreformować system edukacji. Dokumenty przechodzą konsultacje publiczne z udziałem Komisji Edukacji Zgromadzenia Narodowego, informuje Nation Kenya.

Inicjatywy obejmują zarządzanie szkołami, kształcenie nauczycieli, ocenianie krajowe, rejestr kwalifikacji edukacyjnych, a także finansowanie i przydział studentów do uniwersytetów oraz placówek kształcenia technicznego i zawodowego. Wśród nich są projekty ustaw o edukacji podstawowej, finansowaniu i przydziale studentów w szkolnictwie wyższym, Kenijskim Instytucie Rozwoju Programów Nauczania, Krajowej Radzie Oceny Edukacji oraz Komisji Służby Nauczycielskiej.

Spory dotyczące finansowania studentów

Związek Pracowników Akademickich Uniwersytetów UASU oświadczył, że projekt ustawy o finansowaniu i przydziale studentów zbyt mocno koncentruje się na finansowaniu studentów i w niewystarczającym stopniu uwzględnia potrzeby samych uniwersytetów. Organizacja wezwała do pełnej oceny finansowych i instytucjonalnych skutków reformy, w tym do wyliczenia kosztów finansowania studentów oraz bieżących potrzeb uniwersytetów publicznych.

Dokument przewiduje utworzenie Urzędu Finansowania Edukacji Wyższej TEFA, który ma połączyć funkcje Rady Pożyczek na Szkolnictwo Wyższe, Funduszu Uniwersyteckiego oraz Rady Finansowania Kształcenia Technicznego i Zawodowego. UASU proponuje również przyznanie przedstawicielom związku miejsc w radach TEFA oraz Kenijskiej Centralnej Służby Przydziału na Uniwersytety i Do Szkół Wyższych KUCCPS.

UASU i Związek Nauczycieli Edukacji Ponadpodstawowej KUPPET skrytykowały przepis, zgodnie z którym absolwenci muszą rozpocząć spłatę pożyczki edukacyjnej w ciągu roku od ukończenia nauki. Proponują powiązanie rozpoczęcia spłat z zatrudnieniem lub posiadaniem stabilnego dochodu oraz wprowadzenie okresu karencji dla bezrobotnych i niepełno zatrudnionych absolwentów.

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Propozycje nauczycieli i szkół prywatnych

Związek Instruktorów Kształcenia Technicznego i Zawodowego KUTVET oświadczył, że finansowanie powinno uwzględniać rzeczywisty koszt kształcenia w różnych specjalnościach. Jego zdaniem szkolenie spawaczy, inżynierów motoryzacyjnych, specjalistów mechatroniki lub specjalistów instalacji elektrycznych wymaga wydatków na sprzęt, materiały eksploatacyjne, środki ochrony, szkolenie praktyczne i modernizację przestarzałego wyposażenia.

Krajowy Związek Nauczycieli Kenii KNUT sprzeciwił się przepisowi projektu ustawy o Komisji Służby Nauczycielskiej, który zakazuje nauczycielom podejmowania innej płatnej działalności podczas służby w komisji. Związek uważa, że komisja nie powinna kontrolować działalności pedagogów poza ustalonymi godzinami pracy.

Stowarzyszenie Szkół Prywatnych Kenii prosi o wyraźne zezwolenie na rejestrację samodzielnych szkół niższego szczebla średniego, a nie tylko placówek zintegrowanych ze szkołami podstawowymi. Domaga się także, aby uczniowie szkół prywatnych mogli ubiegać się o stypendia i pomoc państwową w zależności od swojej sytuacji, a nie statusu placówki. Krajowe Stowarzyszenie Rodziców wezwało do wzmocnienia ustawowych mechanizmów reprezentacji rodziców w konsultacjach z ministerstwem edukacji, parlamentem, władzami lokalnymi i szkołami.

Oczekuje się, że Komisja Służby Nauczycielskiej i Rada Gubernatorów przedstawią ostateczne propozycje. Po zakończeniu dyskusji komisja parlamentarna ma przedstawić raport Zgromadzeniu Narodowemu.

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