W Kenii Rada ds. Mediów (MCK) poinformowała o wzroście liczby naruszeń wolności prasy przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Od lipca do września 2026 roku organizacja udokumentowała 47 przypadków naruszeń wobec dziennikarzy, w tym ataki, groźby, zatrzymania, zastraszanie i nękanie, informuje Nation Kenya.

W analogicznym okresie 2025 roku MCK odnotowała 17 takich przypadków, a w 2024 roku — 24. Spośród 47 naruszeń 34 stanowiły ataki, pięć — groźby, dwa — zatrzymania, a kolejne dwa — zastraszanie. Po jednym przypadku dotyczyło uprowadzenia, nękania i inwigilacji.

Najwięcej przypadków w Nairobi

Najwięcej naruszeń zarejestrowano w Nairobi — 13. W Homa Bay odnotowano osiem przypadków, w Meru — siedem, w Bungomie — sześć, a w Nyandarua — cztery. Wśród poszkodowanych było 36 mężczyzn i dziewięć kobiet; w dwóch innych przypadkach płeć dziennikarzy nie została osobno określona.

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Menedżerka MCK ds. wolności prasy i rzecznictwa Rebecca Mutiso zaznaczyła, że po atakach dziennikarze często nie otrzymują numerów wpisów w policyjnym rejestrze ani formularzy medycznych P3 w szpitalach. Według niej brak dowodów utrudnia pracę śledczym i prokuratorom, a poszkodowani nie zawsze są gotowi skierować sprawę do sądu z obawy przed ingerencją pracodawców i utratą dochodów z reklam.

Atak podczas wyborów uzupełniających

16 lipca 2026 roku dziennikarze relacjonujący parlamentarne wybory uzupełniające w okręgu Ol Kalou w hrabstwie Nyandarua zostali pobici i obrabowani przez uzbrojonych mężczyzn w maskach. Według publikacji napastnicy poruszali się samochodami terenowymi i byli ubrani po cywilnemu.

Zastępca dyrektora Kenijskiej Narodowej Komisji Praw Człowieka Lucas Kimanthi zakwestionował skuteczność obecności policji podczas takich incydentów. Koordynatorka afrykańskiego programu Komitetu Ochrony Dziennikarzy Muthoki Mumo również ostrzegła, że podczas wyborów sytuacja bezpieczeństwa dziennikarzy w Afryce Wschodniej staje się coraz bardziej niebezpieczna.

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