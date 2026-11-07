W Nairobi w Kenii policja aresztowała piłkarzy Kariobangi Sharks, Patillaha Omoto i Erastusa Chesarę, w związku ze sprawą ataku na arbitra Johna Sulwe podczas meczu barażowego o prawo do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej kraju. Jak podaje Nation Kenya, decyzję o pociągnięciu obu zawodników do odpowiedzialności podjął dyrektor służby prokuratury państwowej Renson Ingonga po incydencie z 6 października w kompleksie sportowym Ulinzi.

Incydent podczas barażu

Mecz rewanżowy między Kariobangi Sharks a Mombasa United miał rozstrzygnąć, która z drużyn zagra w Premier League Federacji Piłkarskiej Kenii, a która spadnie do National Super League. Przed spotkaniem Mombasa United miała przewagę 2:1 po domowym zwycięstwie.

Pod koniec drugiej połowy Sulwe podyktował rzut karny dla Mombasa United po faulu w polu karnym. W tym momencie Sharks prowadzili 2:1, a łączny wynik dwumeczu wynosił 3:3. Piłkarze Kariobangi Sharks otoczyli arbitra, protestując przeciwko decyzji. Na nagraniu z incydentu, według publikacji, widać, jak niektórzy piłkarze agresywnie zachowują się wobec sędziego.

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Później kibice sforsowali ogrodzenie i ruszyli w kierunku Sulwe. Arbiter został zaatakowany, gdy próbował opuścić boisko z pomocą żołnierzy Kenijskich Sił Obrony i stewardów. Mecz przerwano z powodu przemocy.

Zarzuty i sankcje piłkarskie

Omoto i Chesara mają usłyszeć zarzuty napaści oraz wywołania zamieszek. Rzecznik policji Muchiri Nyaga oświadczył, że śledztwo wykazało, iż starcie wykroczyło poza ramy incydentu sportowego. Jak powiedział, funkcjonariusze wykryli oznaki przestępczego zachowania, w tym pobicie arbitra i ataki na kibiców.

Komitet Lig i Rozgrywek Federacji Piłkarskiej Kenii przyznał Kariobangi Sharks techniczną porażkę 0:2. Mombasa United awansowała do Premier League, a Sharks spadli do National Super League. Komitet przekazał również wszystkie przypadki przemocy i niewłaściwego zachowania podczas meczu do komitetu dyscyplinarnego federacji w celu rozpatrzenia i ewentualnego nałożenia sankcji.

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