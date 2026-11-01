Kenijski Narodowy Urząd Transportu i Bezpieczeństwa (NTSA) wezwał do nadania kryzysowi bezpieczeństwa ruchu drogowego statusu klęski narodowej. Jak informuje Nation Kenya, dyrektor NTSA ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Andrew Kiplagat uważa, że umożliwiłoby to pozyskanie nadzwyczajnego finansowania ze skarbu państwa oraz skoordynowanie działań różnych organów władzy.

Apel wystosowano po serii śmiertelnych wypadków. Według publikacji w wypadku na autostradzie Nairobi–Mombasa w rejonie Kanga zginęły 24 osoby, a w karambolu w pobliżu Salamy — kolejnych 17. W rejonie Koriomat na trasie Nakuru–Eldoret w zderzeniu trzech pojazdów zginęło sześć osób.

Ponad 270 niebezpiecznych odcinków

NTSA oficjalnie zidentyfikowało w kraju ponad 270 odcinków dróg szczególnie narażonych na wypadki. Spośród nich 199 znajduje się wzdłuż Północnego Korytarza Mombasa–Malaba, który łączy główny port morski Afryki Wschodniej z granicą Ugandy. Zostały one zmapowane podczas międzyinstytucjonalnej kontroli w 2017 roku z udziałem służb drogowych, policji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według szacunków urzędu w Kenii co roku dochodzi do około 20 tys. wypadków drogowych, w których ginie ponad 5 tys. osób. Statystyki Kenijskiego Narodowego Biura Statystycznego wskazują, że w 2025 roku odnotowano 5 009 ofiar śmiertelnych na drogach, wobec 4 748 w 2024 roku. Według stanu na 4 października NTSA odnotowało 3 995 zgonów, w tym 1 490 pieszych, 1 061 motocyklistów, 662 pasażerów i 352 kierowców.

Problemy z infrastrukturą

Audyty niebezpiecznych odcinków wykazały starte lub brakujące oznakowanie poziome i znaki drogowe, brak znaków ograniczenia prędkości, bezpiecznych przejść oraz pasów dla transportu niezmotoryzowanego. Specjaliści odnotowali również niebezpieczne zakręty o ograniczonej widoczności, problematyczne skrzyżowania oraz niedobór odpowiednich barier ochronnych.

Kiplagat wskazał fizyczne rozdzielenie przeciwległych kierunków ruchu jako jedno z głównych rozwiązań. Wśród pozostałych rekomendacji są przebudowa niebezpiecznych zakrętów, instalacja stalowych i betonowych barier, budowa kładek dla pieszych i wielopoziomowych węzłów oraz stworzenie jednolitego systemu operacyjnych danych o wypadkach drogowych. Rząd zainstalował już bariery rozdzielające na odcinku Salgaa–Sachangwan i prowadzi prace nad poszerzeniem niektórych dróg, jednak wiele zidentyfikowanych niebezpiecznych stref nadal nie zostało zmodernizowanych.

Czytaj nas na