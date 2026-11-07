Państwowa spółka Kenya Shipyards zaproponowała budowę suchego doku w porcie w Mombasie w Kenii do remontu statków o długości od 185 do 285 metrów. Według oceny spółki obiekt będzie mógł realizować do 32 kontraktów remontowych rocznie, informuje The Rio Times.

Plan przedstawiono 6 listopada Komisji Obrony, Wywiadu i Stosunków Międzynarodowych Zgromadzenia Narodowego Kenii podczas wizyty parlamentarzystów w stoczni Kenya Shipyards w Kisumu, mieście portowym nad Jeziorem Wiktorii. Spółka oświadczyła, że statki operujące na Oceanie Indyjskim mają ograniczony dostęp do odpowiednich obiektów remontowych w regionie.

Dok do remontu dużych statków

Proponowany obiekt ma być suchym dokiem — basenem przy wodzie, który jest uszczelniany i osuszany, aby ekipy remontowe mogły pracować przy kadłubie statku poza wodą. Projekt doku zakłada obsługę statków o długości od 185 do 285 metrów.

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Kenya Shipyards ocenia swoje obecne możliwości na jednoczesną obsługę pięciu statków. Jeśli dok zostanie zbudowany, może zwiększyć możliwości remontowe dla żeglugi na Oceanie Indyjskim. Koszt projektu, źródła finansowania, harmonogram budowy oraz dokładna lokalizacja w porcie nie zostały jeszcze ujawnione.

Obecne możliwości Kenya Shipyards

Spółka Kenya Shipyards została założona w 2020 roku. Zarządza stocznią w bazie marynarki wojennej Mtonge w Mombasie, otwartą w grudniu 2021 roku. Znajduje się tam pochylnia — nachylona konstrukcja do podnoszenia statków z wody — mogąca przyjmować statki o wyporności do 4 tys. ton.

Kenya Shipyards zbudowała również 100-metrowy statek MV Uhuru II dla Jeziora Wiktorii. Jego koszt wyniósł 2,4 mld szylingów kenijskich, czyli około 18,5 mln dolarów. Podczas wizyty parlamentarzyści pytali także, w jakim stopniu spółka jest zależna od finansowania państwowego.

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