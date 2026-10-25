W Nairobi w Kenii zatrzymano Cyrusa Kisaviego Musyoku, członka zgromadzenia hrabstwa reprezentującego obszar Ikanga/Kyatune w hrabstwie Kitui. Zatrzymano go w sprawie kradzieży telefonów komórkowych. Policja podała, że nagrania z kamer monitoringu pomogły zidentyfikować Musyoku w trzech zarejestrowanych przypadkach kradzieży w sierpniu i wrześniu 2026 roku, informuje Nation Kenya.

Według publikacji śledczy stwierdzili, że skradzione telefony są następnie sprzedawane jako nowe urządzenia nieświadomym kupującym, w tym w Etiopii. Wysoki rangą funkcjonariusz policji, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości z uwagi na trwające śledztwo, powiedział, że Musyoku jest podejrzewany o udział w siatce, która według policji przewoziła skradzione rzeczy z Nairobi do Etiopii. Funkcjonariusz nie podał szczegółów.

Po zatrzymaniu ujawniono również, że w sprawie karnej z 2024 roku istniał niewykonany nakaz. Według Nation Kenya Musyoku był poszukiwany za niestawienie się w sądzie po zwolnieniu za kaucją. W sądzie w Makadarze postawiono mu zarzut kradzieży.

Policja koncentruje się na sieciach zbytu

Rzecznik Narodowej Służby Policyjnej Muchiri Nyaga powiedział, że organy ścigania coraz bardziej koncentrują się nie tylko na sprawcach przestępstw ulicznych, lecz także na finansistach i sieciach zbytu. Podał jako przykład zatrzymanie w Nairobi mężczyzny z dwiema torbami telefonów komórkowych, które według policji były przeznaczone dla Ugandy.

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Według Nyagi istnieją rynki zbytu skradzionych telefonów w Ugandzie i Demokratycznej Republice Konga. Zaznaczył, że sprawcy kradzieży mogą być finansowani, otrzymywać wyznaczone obszary działania oraz kanały zbytu.

Skala działalności gangów

Na początku października główny sekretarz kenijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowej Raymond Omollo poinformował, że rząd zidentyfikował w kraju 109 zorganizowanych gangów i grup przestępczych, w porównaniu z 89, które uznano za nielegalne w 2016 roku. Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2026 roku policja zatrzymała i przekazała do sądu 1827 podejrzanych w sprawach związanych z chuligaństwem i zorganizowaną działalnością przestępczą. Władze poinformowały o 729 wyrokach skazujących, a kolejne 716 spraw jest rozpatrywanych przez sądy.

W raporcie Narodowego Centrum Badań nad Przestępczością z 2025 roku odnotowano 309 gangów w 11 hrabstwach Kenii. Najwięcej grup wykryto w Mombasie — 73, następnie w Nairobi — 56, i w Kilifi — 47. Osobny raport Narodowej Komisji ds. Spójności i Integracji ostrzegał przed nasileniem przemocy i przestępczości podczas cykli wyborczych oraz możliwym wykorzystywaniem takich grup do zastraszania przeciwników politycznych przed wyborami powszechnymi w 2027 roku.

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