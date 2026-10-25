W kenijskim mieście Eldoret 24 października zatrzymano inspektora policji Kennetha Kipkemboia Sanga, który ukrywał się przed śledczymi w sprawach zabójstw prawnika Kialo Mbobu oraz psycholożki klinicznej Victorii Mutiso w Nairobi. Jak podaje Nation Kenya, operację przeprowadzili detektywi kenijskiej Dyrekcji Śledztw Kryminalnych na podstawie informacji operacyjnych.

Zatrzymanie w Eldoret

Według Dyrekcji Śledztw Kryminalnych funkcjonariusze przechwycili Sanga na Uganda Road w centrum Eldoret, w hrabstwie Uasin Gishu. Prowadził srebrną Toyotę Fielder. Śledczy oświadczyli, że funkcjonariusz rzekomo próbował sprzedać samochód, aby zdobyć pieniądze na codzienne wydatki.

Po zatrzymaniu Sanga przewieziono na posterunek policji w Eldoret w celu dopełnienia formalności. Detektywi nadal badają okoliczności obu zabójstw oraz możliwy udział innych osób. Śledczy wcześniej łączyli inspektora z domniemaną koordynacją ataków, jednak jego zatrzymanie nie oznacza ustalenia winy.

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Dwa zabójstwa w Nairobi

Prawnik, wykładowca akademicki i były przewodniczący Trybunału Sporów Między Partiami Politycznymi Kialo Mbobu został zastrzelony 9 września 2025 roku, gdy jechał do domu Magadi Road w Nairobi. Według śledztwa ataku dokonał uzbrojony mężczyzna na motocyklu.

We wrześniu 2026 roku policja zatrzymała konstabla Juliusa Kipkoecha Cheruiyota, podejrzewanego o bezpośrednie zabójstwo Mbobu. Śledczy informowali również, że ekspertyza balistyczna powiązała z atakiem pistolet Ceska wydany temu funkcjonariuszowi. Kenijska prokuratura zatwierdziła zarzuty zabójstwa wobec pięciu podejrzanych w sprawie Mbobu.

Psycholożka kliniczna i badaczka zdrowia psychicznego Victoria Mutiso została zastrzelona 29 lipca 2026 roku w dzielnicy Upper Hill w Nairobi, gdy znajdowała się w samochodzie. Policja rozważa możliwy związek między dwoma zabójstwami a długotrwałym sporem majątkowym między mężem Mutiso, profesorem Davidem Musyimim Ndeteiem, a jego byłą żoną Rose Mbite Mulwą. Śledztwo musi udowodnić tę wersję dowodami w sądzie, a wszyscy podejrzani są uznawani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie stwierdzona przez sąd.

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