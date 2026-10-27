W Kenii na trasie Mombasa–Nairobi w pobliżu Kangi w hrabstwie Makueni autobus kościelny zderzył się z ciężarówką. Zginęły 24 osoby, a kolejne dziesiątki odniosły obrażenia. Autobus wracał do Mombasy po pogrzebie biskupa Isaiaha Kiganane w wiosce Marakusi w hrabstwie Kakamega, informuje Nation Kenya.

Okoliczności wypadku

Kenijski Krajowy Urząd Transportu i Bezpieczeństwa oświadczył, że kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem podczas próby wyprzedzenia kolumny samochodów. Okoliczności wypadku są nadal badane.

Poszkodowany w wypadku touroperator Michael Mosala, który doznał obrażeń głowy i klatki piersiowej, uważa, że tragedii można było uniknąć, gdyby kierowca odpoczął po pogrzebie. Według niego pasażerowie początkowo uzgodnili, że pojadą do Mombasy następnego ranka, jednak grupa pastorów zmieniła plan i nalegała na natychmiastowy powrót, aby zdążyć na niedzielne nabożeństwa.

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Wśród zabitych byli pastorzy

Elijah Weini, sekretarz generalny Związku Pastorów Mombasy, poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych było czterech pastorów z różnych kościołów ewangelicznych. Krewni zidentyfikowali ciała ofiar w szpitalu referencyjnym podhrabstwa Mtito Andei. Po sekcjach zwłok ciała mają zostać przewiezione do Mombasy na prośbę rodzin.

Władze hrabstwa Makueni anulowały rachunki szpitalne, opłaty za kostnicę i pośmiertne sekcje zwłok. Zastępczyni gubernatora Lucy Mulili zaapelowała do rządu centralnego o modernizację centrum urazowego w Makindu, a gubernator Mutula Kilonzo Jr. opowiedział się za rozbudową trasy Mombasa–Nairobi.

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