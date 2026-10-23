W Kenii policja znalazła telefon komórkowy 53-letniej Lily Cherono Kimutai, która zaginęła 9 września ze swojego domu w Kaplamai w hrabstwie Trans Nzoia. Funkcjonariusze zatrzymali także dwóch podejrzanych, którzy, jak podaje policja, pomagają w śledztwie. Poinformował o tym Nation Kenya, powołując się na dowódcę policji hrabstwa Riko Ngare.

Telefon i dwoje zatrzymanych

Ngare oświadczył, że śledczy mają telefon Cherono i sprawdzają tropy, aby ustalić miejsce jej pobytu. Poszukują również zaginionej broni palnej należącej do jej męża, Michaela Kimutaia — 57-letniego byłego funkcjonariusza prezydenckiej eskorty w administracji nieżyjącego prezydenta Daniela arapa Moia.

Kimutai powiedział, że wrócił do domu z Nairobi, dokąd pojechał na badanie lekarskie, i zastał dom zamknięty. Według niego rodzina musiała dostać się do środka siłą. Żony nie było w domu, a jej rzeczy osobiste, w tym dowód tożsamości, karty bankowe i dokumenty, pozostały w jednym z pomieszczeń. Wstępnie śledczy nie znaleźli wyraźnych śladów walki ani włamania.

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Ogłoszono nagrodę

Mąż zaginionej ogłosił nagrodę w wysokości 200 tys. szylingów kenijskich za wiarygodne informacje przekazane policji, które pomogą ustalić miejsce pobytu Cherono i odnaleźć zaginioną broń palną. Opowiedział, że 9 września około godziny 19:30 otrzymał od żony wiadomość o jej zamiarze wyjazdu następnego dnia do Mombasy. Po tym jej telefon się wyłączył i pozostawał niedostępny.

Pracownica farmy poinformowała, że następnego ranka Cherono nie przyszła na farmę, jak robiła to zwykle. Rodzina szukała kobiety na terenie gospodarstwa i kontaktowała się z krewnymi, lecz bez rezultatu. Sprawę 16 września zarejestrowano na posterunku policji w Kachiborze jako zaginięcie osoby i zaginięcie broni palnej.

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