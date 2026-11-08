W mieście Katherine na północy Australii teren miejscowego sądu może zostać otoczony ogrodzeniem obwodowym z powodu przypadków wandalizmu. Jednocześnie Katherine Women’s Information and Legal Service (KWILS) ostrzegła, że taka konstrukcja może ograniczyć drogi wyjścia z niebezpiecznej sytuacji dla osób, które doświadczyły przemocy domowej, w razie konfliktu na terenie sądu.

Jak informuje ABC News, główna rejestratorka Sądu Lokalnego Terytorium Północnego Sarah Gannon wyjaśniła w liście do użytkowników sądu potrzebę budowy ogrodzenia szeregiem incydentów, w tym uszkodzeniami okien i drzwi poza godzinami pracy. Według niej planowane jest proste ogrodzenie w kształcie pętli, podobne do ogrodzeń wokół basenów, bez kolców i innych widocznych elementów bezpieczeństwa.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa

Bramy ogrodzenia mają pozostawać otwarte w godzinach pracy sądu, aby odwiedzający mogli swobodnie wchodzić i wychodzić. Jednak kierująca działaniami rzeczniczymi KWILS Brianna Bell uważa, że nawet otwarte bramy stworzą wąskie gardło i zmniejszą liczbę możliwych dróg ucieczki.

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Zwróciła uwagę, że odwiedzający są sprawdzani wykrywaczem metalu tylko przy wejściu do samego budynku. Dlatego, jak stwierdziła, osoba z nożem mogłaby niezauważona wejść na ogrodzony teren. Bell zakwestionowała także, czy ogrodzenie bez kolców będzie w stanie zapobiec nocnym uszkodzeniom mienia.

Projektowanie trwa

W Departamencie Prokuratora Generalnego Terytorium Północnego oświadczono, że ogrodzenie ma przeciwdziałać ciągłemu wandalizmowi i uszkodzeniom mienia. Dodano, że szczegółowe prace projektowe trwają, a w ich trakcie uwzględniane są opinie dotyczące dostępu, przemieszczania się i bezpieczeństwa.

Prace zainicjowała administracja Sądu Lokalnego Terytorium Północnego, a będą one finansowane z obecnego budżetu sądu. Plan przewiduje również usunięcie dużego drzewa deszczowego przed budynkiem, które, jak informowano, zrzucało duże gałęzie. KWILS skrytykowała priorytetowe traktowanie tych prac, wzywając zamiast tego do inwestycji w alternatywne wejścia i wyjścia. Firma architektoniczna Susan Dugdale and Associates w grudniu 2024 roku przedłożyła rządowi Terytorium Północnego plan dużej przebudowy sądu, mającej uczynić go bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla osób, które doświadczyły przemocy domowej.

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