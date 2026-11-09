W Katherine w Australii dwóm pracownikom sklepu w wieku 18 i 20 lat postawiono zarzuty w sprawie domniemanego ataku i uduszenia 33-letniego mężczyzny, którego policja podejrzewa o kradzież towarów. Informuje o tym ABC News.

Pościg po domniemanej kradzieży

Według policji Terytorium Północnego Australii incydent wydarzył się w sobotę około godziny 10:35 w sklepie w centrum handlowym Katherine. Według wersji policji 33-letni mężczyzna miał zabrać przedmioty z obszaru przy ladzie i uciec.

Dwóch pracowników dogoniło go niedaleko sklepu. Policja twierdzi, że następnie dokonali oni długotrwałego fizycznego ataku: bili mężczyznę pięściami, kopali go i deptali. Według organów ścigania mężczyzna miał być także duszony.

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Mężczyzna stracił przytomność

Policja oświadczyła, że mężczyzna stracił przytomność w wyniku ataku. Świadkowie interweniowali, aby nie dopuścić do dalszej przemocy. Mężczyznę przewieziono do szpitala, a następnie wypisano.

Obu pracowników sklepu również przewieziono do szpitala z powodu urazów rąk, których według policji doznali podczas domniemanego ataku. Cała trójka mężczyzn została zatrzymana. 33-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut rozboju, a dwóm pracownikom — zarzuty związane z działaniami z zamiarem wyrządzenia poważnej szkody oraz uduszeniem. Policja zaapelowała do świadków o kontakt z organami ścigania.

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