W Chan Junus na południu Strefy Gazy w Palestynie dziewięciomiesięczny Kinan Ahmed Rakeek zmarł z wychłodzenia w namiocie, w którym mieszkała jego przesiedlona rodzina. O śmierci dziecka poinformowali jego ojciec oraz lekarz, który rozmawiał z agencją AFP pod warunkiem zachowania anonimowości.

Ojciec chłopca, Ahmed Rakeek, powiedział AFP, że w nocy temperatura spadła, a rano zobaczył, że skóra jego syna zsiniała. Mężczyzna zawiózł dziecko do szpitala Nasera, jednak chłopiec już nie żył. Rzecznik Obrony Cywilnej Gazy Mahmoud Bassal również potwierdził śmierć niemowlęcia po narażeniu na silne zimno, podaje Al Jazeera.

Apel o wpuszczenie pomocy humanitarnej

Śmierć dziecka nastąpiła w czasie apelu koalicji ponad 50 państw i organizacji, której przewodzą Wielka Brytania, Katar i Jordania, o zapewnienie natychmiastowego napływu do Gazy krytycznie potrzebnych towarów. Chodzi w szczególności o materiały do schronień, paliwo, wodę, środki sanitarne i artykuły medyczne.

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W oświadczeniu koalicja podkreśliła, że wielu mieszkańców Gazy nie ma odpowiedniego schronienia i jest zagrożonych wychłodzeniem, infekcjami dróg oddechowych, chorobami przenoszonymi przez wodę oraz innymi chorobami, którym można zapobiec. Pełniący obowiązki premiera Izraela Binjamin Netanjahu, odpowiadając na krytykę, oświadczył, że Izrael zezwolił na dostarczenie do Gazy 91 tysięcy namiotów, a odpowiedzialność za cierpienie ludności przypisał Hamasowi.

Skutki ulew i ochłodzenia

Oprócz zimna w tym tygodniu w Gazie doszło do podtopień po intensywnych opadach deszczu, które dotknęły namioty dziesiątek tysięcy osób. Dzień po powodzi pięć osób, w tym troje dzieci, zginęło, gdy piaszczysty nasyp został rozmyty i zawalił się na ich namioty.

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, do 8 listopada burze dotknęły 26 tysięcy gospodarstw domowych. Około 65% ludności Gazy nadal mieszka w namiotach lub innych tymczasowych schronieniach. Rzecznik UNICEF James Elder ostrzegł, że powodzie były dopiero początkiem zimnego sezonu.

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