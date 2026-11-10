W dzielnicy St Martins Extension w stolicy Zimbabwe, Harare, służby miejskie zburzyły domy mieszkańców, którzy twierdzą, że przez lata płacili za działki i otrzymali dokumenty w ramach procedur związanych z radą miejską. Jak informuje Al Jazeera, rozbiórki rozpoczęły się około godziny 5:00 14 sierpnia, gdy na miejsce przybyły buldożery i policja miejska.

28-letnia Metro Masunga, matka trojga dzieci, powiedziała, że początkowo uznała przyjazd maszyn za prace drogowe. Według niej przez pięć lat pracowała jako pomoc domowa, aby zaoszczędzić na działkę. Masunga zaczęła za nią płacić w 2015 roku, otrzymała przydział ziemi w 2019 roku, a w 2020 roku mieszkańcy zaczęli otrzymywać oficjalne dokumenty.

Stanowiska mieszkańców i rady miejskiej

Mieszkańcy twierdzą, że kupili działki za pośrednictwem mechanizmów powiązanych z radą i zainwestowali oszczędności w budowę. Jednocześnie władze Harare oświadczają, że stosują przepisy urbanistyczne wobec obiektów bez odpowiednich zezwoleń lub wzniesionych na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Zgodnie z dokumentami rady miejskiej, które widziało wydanie, ponad 5 tys. domów może zostać zburzonych na podstawie 37 niewykonanych orzeczeń Sądu Najwyższego. Chodzi o obiekty wskazane w ramach szerszego programu, a nie o liczbę już zburzonych domów. Osobna grupa robocza rady skontrolowała 22 255 działek, aby wykryć obiekty na zakazanych lub nieautoryzowanych terenach.

Przedstawiciel władz miejskich Stanley Gama powiedział lokalnym mediom, że rada burzy wyłącznie nielegalnie wzniesione obiekty, których właściciele byli wielokrotnie ostrzegani, by nie kontynuowali budowy. Dyrektor departamentu mieszkalnictwa Harare Edgar Dzehonye również stwierdził, że mieszkańców ostrzegano przed zabudową tego terenu, ponieważ nie był on odpowiednio wyposażony w infrastrukturę.

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Orzeczenie sądu i żądania wstrzymania rozbiórek

29 października 2025 roku sędzia Happias Zhou w sprawie HCH5444/25 uchylił nakazy rozbiórki wydane wobec konkretnie wskazanych wnioskodawców w St Martins Extension. Orzeczenie zakazywało radzie miejskiej eksmisji tych wnioskodawców lub burzenia ich domów bez ważnego orzeczenia sądowego, a także zakazywało dalszej zabudowy bez pisemnej zgody rady.

To orzeczenie nie obejmowało automatycznie wszystkich obiektów w tej dzielnicy. Jedna z poszkodowanych mieszkanek, Memory Chengeta, oświadczyła, że podczas operacji władze nie przedstawiły orzeczenia sądowego uchylającego wcześniejszy zakaz rozbiórek. Rada miejska utrzymuje, że nie zdemontowała obiektów chronionych tym orzeczeniem.

Konstytucja Zimbabwe zakazuje eksmisji lub burzenia mieszkań bez orzeczenia sądowego wydanego po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności. Krajowa polityka w zakresie osadnictwa przewiduje również przygotowanie alternatywnych mieszkań przed przesiedleniami i rozbiórkami. Poszkodowani mieszkańcy twierdzą, że nie zaoferowano im alternatywnych mieszkań.

Poseł z South Harare Trymore Kanopula wezwał do wstrzymania dalszych rozbiórek do czasu audytu i dochodzenia w sprawie przydziałów ziemi. Minister samorządu lokalnego i robót publicznych Daniel Garwe oświadczył, że rząd nie prowadził rozbiórek i nie może ingerować w postępowania sądowe, jednocześnie przyznając, że rada miejska ma około 5 tys. nakazów rozbiórki.

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