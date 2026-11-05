W stolicy Sudanu, Chartumie, dziesiątki kuchni charytatywnych zamknięto lub ograniczyły wydawanie żywności z powodu braku finansowania. Utrudniło to dostęp do codziennych posiłków tysiącom osób wewnętrznie przesiedlonych, podaje Asharq Al-Awsat.

Kierownik kuchni charytatywnej w Omdurmanie, Al-Sadik Siddik, powiedział, że z powodu spadku darowizn organizatorzy zostali zmuszeni do ograniczenia liczby posiłków dla rodzin. Jak zaznaczył, szczególnie narażeni mieszkańcy coraz częściej nie są w stanie zaspokoić nawet minimalnych potrzeb żywnościowych, a ludzie czasami kłócą się o porcje fasoli lub soczewicy.

Kuchnie żywiły setki rodzin

Kierownik kuchni w rejonie Wschodniego Nilu, Abbas Mahjoub, oświadczył, że przed zamknięciem zapewniała ona żywność ponad 800 rodzinom. Obecnie wielu mieszkańców przeżywa dzięki jednemu posiłkowi dziennie.

Inna kuchnia we wschodniej części Al-Dżarify zaprzestała działalności ponad osiem miesięcy temu. Jej kierownik, Al-Bukhari Ishaq, powiązał zamknięcie z ograniczeniem grantów od Izby Reagowania Kryzysowego Wschodniego Nilu, a także ze spadkiem darowizn i wkładów organizacji humanitarnych, w tym Światowego Programu Żywnościowego i UNICEF-u. Każdego dnia kuchnia ta zapewniała posiłki około 400 rodzinom.

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Rodziny tracą dostęp do żywności

Altuma al-Jak, która utrzymuje dziewięcioosobową rodzinę, powiedziała, że jej wnuki porzuciły szkołę, ponieważ nie może już opłacać śniadań, transportu i przyborów szkolnych. Jej rodzina zależała od żywności rozdawanej przez kuchnie charytatywne, a gwałtowny wzrost cen sprawił, że podstawowe produkty stały się niedostępne dla wielu gospodarstw domowych.

Salwa Abdullah Adam, która po śmierci męża podczas wojny sama odpowiada za siedmioro dzieci, stoi w kolejkach po proste posiłki. Opowiedziała, że dzieci wracają ze szkoły i jedzą to, co jest w domu, w tym kaszę kukurydzianą, a lekarze charytatywni czasami pomagają rodzinie zdobyć leki.

26 października dziesiątki państw, w tym USA i duże państwa europejskie, wyraziły zaniepokojenie pogarszającym się bezpieczeństwem żywnościowym w Sudanie i wezwały strony konfliktu do usunięcia przeszkód w dostarczaniu pomocy humanitarnej. W czerwcu Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego poinformowała, że około 5,1 mln ludzi w Sudanie cierpiało z powodu ostrego głodu.

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