W izraelskim mieście Holon policja zatrzymała mężczyznę w wieku około 40 lat pod zarzutem znęcania się nad własnym psem. Według The Jerusalem Post, służby otrzymały zgłoszenie, że mężczyzna kilkakrotnie kopnął zwierzę w głowę i uniósł je w powietrze, trzymając za gardło.

Zgłoszenie wpłynęło na linię alarmową

Policję powiadomiono o incydencie za pośrednictwem numeru alarmowego 100. Funkcjonariusze z komisariatu policji w Holonie przybyli na miejsce, rozpoczęli zbieranie zeznań i sprawdzanie okoliczności sprawy. Wkrótce potem zauważyli podejrzanego wraz z psem w pobliżu.

Mężczyznę zatrzymano i przewieziono na komisariat w celu przesłuchania. Pies został odebrany spod jego opieki i przekazany miejskiemu weterynarzowi w celu udzielenia pomocy.

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Stanowisko policji

Policja oświadczyła, że poważnie traktuje przemoc wobec zwierząt i znęcanie się nad nimi. Funkcjonariusze poinformowali, że będą nadal podejmować działania wobec podejrzanych i pociągać ich do odpowiedzialności.

Tydzień wcześniej w Izraelu postawiono również zarzuty 50-letniemu Liorowi Sarafowi z Kfar Saby za ciężką napaść na znaną mu kobietę oraz zabicie jej psa.

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