Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że wojska państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej, późnym wieczorem w poniedziałek uderzyły w dwa mosty przez Dniepr w ukraińskiej stolicy. Według wstępnych danych mera pod ostrzałem znalazły się Most Północny i Most Południowy, a także inne obiekty infrastruktury krytycznej.

Zakłócenia w dostawach wody i energii

W części Kijowa po ataku wystąpiły zakłócenia w dostawach wody i energii elektrycznej, poinformował Kliczko w Telegramie. Jak przekazuje France 24, świadkowie Reutersa również słyszeli w stolicy serię głośnych eksplozji.

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Według stacji rosyjskie siły już wcześniej w tym miesiącu oraz w październiku przeprowadzały serię ataków na mosty przez Dniepr. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że wywiad posiadał informacje o przygotowywaniu przez Rosję uderzeń na wieczór w poniedziałek i przez cały wtorek.

Informacje z innych regionów

Lokalne władze poinformowały, że w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w obwodzie czerkaskim ucierpiały trzy osoby. Według ich danych rosyjskie wojska uderzyły również w Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Reuters zaznaczył, że nie mógł od razu niezależnie potwierdzić tych informacji.

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