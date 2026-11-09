W Kirjat Acie niedaleko Hajfy na północy Izraela ratownicy wraz z miejskim weterynarzem wyciągnęli z błota krowę, która po kilku dniach ulewnych deszczy utknęła po szyję. Zwierzę nie ucierpiało.

Wezwanie na drogę Icchaka Rabina

Strażacy przybyli w niedzielę na drogę Icchaka Rabina po zgłoszeniu dotyczącym zwierzęcia w potrzebie. Jak informuje Jerusalem Post, na miejscu znaleźli krowę ugrzęzłą w błocie po szyję.

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Ratownicy ustalili, że zwierzę było uwięzione już od pewnego czasu. Doszli też do wniosku, że nie będą w stanie samodzielnie poradzić sobie z sytuacją, dlatego zwrócili się do władz miejskich.

Do operacji zaangażowano weterynarza

Władze miejskie wysłały na miejsce weterynarza. Wkrótce krowę wyciągnięto z błota za pomocą ciężkiego sprzętu wyposażonego w specjalne pasy. Według izraelskiego Urzędu Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych zwierzę po operacji pozostało nieuszkodzone.

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