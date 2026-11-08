Naukowcy odkryli w kości drapieżnego dinozaura Aratasaurus museunacionali z Brazylii liczne mikroskopijne struktury, które mogą być skamieniałymi erytrocytami. Badacze zarejestrowali także chemiczne oznaki związane z hemem — cząsteczką zawierającą żelazo i powiązaną z hemoglobiną. Informuje o tym Cyprus Mail.

Odkrycie w kości nogi

Dowody znaleziono w kanałach naczyniowych kości prawej nogi dinozaura, który żył około 115 milionów lat temu w okresie kredowym. Szczątki Aratasaurus museunacionali odkryto w kopalni gipsu w stanie Ceará w północno-wschodniej Brazylii. Materiał kopalny obejmuje części prawej kości udowej, kości piszczelowej i stopy.

Zdaniem badaczy znaleziona osobnika była młoda — zginęła w wieku około czterech lat. Dwunożny dinozaur osiągał około 3,1 metra długości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nie próbka krwi ani DNA

Kierująca badaniem Kliti Grice, geochemiczka organiczna i izotopowa z Uniwersytetu Curtina, podkreśliła, że nie chodzi o zachowaną próbkę krwi, lecz o mineralny i molekularny ślad dawnej biologii. Jak zaznaczyła, szczególnie istotne jest połączenie struktur przypominających erytrocyty z chemicznymi dowodami ich biologicznego pochodzenia po tak długim czasie geologicznym.

Autorzy znaleźli również w kości aminokwasy związane z kolagenem. Jednocześnie Grice zastrzegła, że nie oznacza to odkrycia nienaruszonego starożytnego białka ani informacji genetycznej. Badanie nie dokumentuje DNA dinozaura: zachowanie struktur podobnych do komórek i chemicznych sygnałów hemu nie świadczy o przetrwaniu DNA, które pierwotnie znajdowało się w tych komórkach.

Naukowcy uważają, że połączenia licznych struktur podobnych do erytrocytów, ich mineralizacji, umiejscowienia w układzie naczyniowym kości oraz chemicznych sygnałów hemu nie wykazano wcześniej w skamieniałościach dinozaurów w taki sposób. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Czytaj nas na