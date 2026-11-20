W chińskim Shenzhen pracownicy Białego Domu zabrali telefony komórkowe dziennikarzom towarzyszącym prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podczas jego wylotu z kraju. Przedstawicielom prezydenckiego poolu prasowego początkowo przekazano, że urządzenia skonfiskowano ze względów bezpieczeństwa.

Środki cyberbezpieczeństwa

Jak podaje The Japan Times, podczas wejścia na pokład prezydenckiego samolotu pracownik zebrał od dziennikarzy kilka telefonów i umieścił je w torbie blokującej sygnały. Dziennikarzom wyjaśniono, że był to zapobiegawczy środek w zakresie cyberbezpieczeństwa z powodu możliwych prób szpiegostwa.

Telefony zwrócono reporterom po lądowaniu samolotu w Stanach Zjednoczonych — około 15 godzin po wylocie z Chin. Dokładnych przyczyn zastosowania tego środka nie sprecyzowano.

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Wizyta w Shenzhen

Trump opuścił Shenzhen w czwartek po spotkaniach z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz prezydentem Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — Władimirem Putinem. Rozmowy odbyły się na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Na potrzeby lotu prezydent korzystał z luksusowego samolotu Boeing podarowanego przez Katar, który tymczasowo pełni rolę prezydenckiego samolotu. Wykonał on bezpośredni lot do bazy wojskowej w pobliżu Waszyngtonu, bez tradycyjnego dla lotów między USA a Azją postoju na tankowanie na Alasce.

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