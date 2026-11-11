W Chinach chińsko-amerykańska biolożka Yuan Junying spotkała się z krytyką w mediach społecznościowych po tym, jak broniła swojego obywatelstwa USA podczas odbierania ważnej nagrody naukowej na Światowym Forum Laureatów w Szanghaju. Naukowczyni, która od 2020 roku w pełnym wymiarze kieruje Centrum Biologii i Chemii w Szanghajskim Instytucie Chemii Organicznej, stwierdziła, że paszport nie określa związku człowieka z Chińczykami, informuje South China Morning Post.

Krytyka powrotu do Chin

Komentator branży telekomunikacyjnej Xiang Ligang napisał w mediach społecznościowych, że Yuan rzekomo wróciła do Chin w podeszłym wieku po finansowanie badań przeznaczone dla młodych naukowców. Oskarżył ją również o pozostanie w Stanach Zjednoczonych po studiach w Chinach w ramach programu wspieranego przez państwo w latach 80. Yuan nie odpowiedziała na skierowaną przez publikację prośbę o komentarz.

Neurobiolog i profesor Uniwersytetu Pekińskiego Rao Yi, który wrócił do Chin ze Stanów Zjednoczonych w 2007 roku, stanął w obronie naukowczyni. Odrzucił twierdzenia, że pozbawia ona młodych badaczy zasobów, zaznaczając, że wielu z nich jest wdzięcznych za jej wsparcie przez dziesięciolecia. Były redaktor naczelny państwowego tabloidu Global Times Hu Xijin ostro skrytykował komentarze Xianga i oświadczył, że obawy młodych naukowców należy rozwiązać poprzez reformę systemów finansowania i oceny nauki.

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Dyskusja o karierach akademickich

Kwestia podziału zasobów między naukowców wracających z zagranicy a badaczy, którzy pracowali w Chinach, była wcześniej podnoszona w środowisku akademickim. W grudniu biolog komórkowy i członek Chińskiej Akademii Nauk Zhang Hong zauważył, że starsi badacze po powrocie do kraju często otrzymują dziesiątki milionów juanów, podczas gdy naukowcom pracującym w Chinach trudno jest zdobyć granty na oryginalne badania.

Nienazwany niedawny absolwent programu doktoranckiego STEM w Pekinie powiedział publikacji, że problem stwarza również ograniczona liczba stanowisk kierowniczych. Według niego powołanie znanego naukowca z zagranicy na dziekana lub dyrektora może spowolnić awans zawodowy pracowników uczelni znajdujących się na niższych szczeblach.

Yuan urodziła się w Szanghaju w 1958 roku, a pięć lat po przywróceniu w Chinach egzaminów wstępnych na studia, w 1982 roku wyjechała na Uniwersytet Harvarda na program doktorancki z biochemii. Pracując w laboratorium przyszłego laureata Nagrody Nobla Roberta Horvitza, przyczyniła się do odkrycia pierwszych genów kontrolujących śmierć komórkową. W 2012 roku naukowczyni założyła interdyscyplinarne Centrum Biologii i Chemii przy Szanghajskim Instytucie Chemii Organicznej, a w 2023 roku została wybrana zagraniczną członkinią Chińskiej Akademii Nauk.

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