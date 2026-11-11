W Chinach brygada 75. Armii Grupowej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wprowadziła obowiązkowe szkolenie z przeciwdziałania dronom po nieudanych ćwiczeniach w dżungli. Dron wyposażony w czujniki termowizyjne wykrył piechurów ukrywających się pod roślinnością i przekazał ich współrzędne symulowanej jednostce artylerii. Doprowadziło to do znacznych symulowanych strat i niepowodzenia zadania, informuje South China Morning Post.

Nowe zajęcia i symulatory

Po tych ćwiczeniach brygada wprowadziła nowe podręczniki szkoleniowe i ćwiczenia taktyczne, a także rozwija wyspecjalizowane obiekty do ćwiczenia obrony przed dronami, w tym pomieszczenia symulacyjne. Kolejne szkolenia skoncentrowano na wykrywaniu i zwalczaniu wrogich dronów, użyciu specjalistycznego uzbrojenia oraz koordynacji działań piechoty.

Oficerowie muszą wykazać się umiejętnością korzystania ze środków walki z dronami oraz stosowania odpowiedniej taktyki. 75. Armia Grupowa stacjonuje w południowo-zachodnich Chinach i wchodzi w skład Południowego Dowództwa Teatru Działań ALW. Dziennik PLA Daily nie wskazał konkretnej brygady i nie powiązał jej szkolenia bezpośrednio ze scenariuszem konfliktu wokół Tajwanu.

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Szkolenie w innych dowództwach

Oficjalne komunikaty wskazują, że szkolenie w zakresie przeciwdziałania dronom prowadzone jest w co najmniej czterech z pięciu dowództw teatru działań ALW. Brygada 71. Armii Grupowej wprowadziła obowiązkowe zajęcia z maskowania nocą źródeł ciepła i światła, w tym gorących części wyrzutni rakietowych.

Informowano również, że amfibijna kompania pancerna 72. Armii Grupowej współpracowała z kilkoma producentami, aby poprawić wykorzystanie systemów bezzałogowych i środków przeciwdziałania dronom. Jednostki 78. Armii Grupowej ćwiczyły unikanie dronów rozpoznawczych, a zwiadowcy 81. Armii Grupowej używali koców izolacyjnych, wilgotnej gleby i darni, aby zmniejszyć ślady termiczne.

Były amerykański attaché wojskowy w Pekinie Dennis Blasko stwierdził, że ALW rozwija uzbrojenie, doktrynę i szkolenia do przeciwdziałania dronom w całej armii, a nie tylko w poszczególnych brygadach. Jednocześnie ostrzegł, że samodzielne eksperymenty różnych jednostek mogą prowadzić do braku ujednoliconych procedur i powielania pracy.

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