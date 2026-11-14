Naukowcy z Chin opracowali bioelektroniczny system Detangle w formie grzebienia, przeznaczony do stymulowania wzrostu włosów. W eksperymentach na samcach myszy z utratą sierści wywołaną testosteronem pełny system w połączeniu z dwiema eksperymentalnymi terapiami genetycznymi zapewnił około 97,85% odrostu sierści w ciągu 28 dni, informuje ScienceAlert.

Jak działa urządzenie

Detangle ma elektroniczne zęby o różnej długości oraz moduły do dostarczania substancji terapeutycznych. Naprzemienne rozmieszczenie dłuższych i krótszych zębów tworzy pulsacyjne pole elektryczne. Według autorów pracy taka konstrukcja wytwarza pole 2,63 razy silniejsze niż zęby rozmieszczone w jednym rzędzie i pozwala mu docierać do obszarów mieszków włosowych nawet dziewięć razy głębiej niż przy zwykłym zastosowaniu zewnętrznym.

Impulsy elektryczne stymulują mieszki, a krótsze zęby dostarczają cząsteczki terapeutyczne do głębszych warstw skóry przez elektroporację — tymczasowe zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych. W testach zastosowano plazmid VEGFA, który stymuluje wzrost naczyń krwionośnych wokół mieszków, oraz siRNA SRD5A2, które hamuje hormon powodujący zmniejszanie się mieszków włosowych.

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Wyniki eksperymentu

W grupie kontrolnej myszy w ciągu 28 dni odrosło około 1% sierści na ogolonym obszarze grzbietu. Elektrostymulacja bez dodatkowych terapii dała około 40% odrostu. Dla porównania, u myszy, którym zastosowano finasteryd lub minoksydyl, wskaźnik ten wyniósł odpowiednio około 50% i 70%.

Połączenie elektrostymulacji z siRNA SRD5A2 dało około 85% odrostu, a z plazmidem VEGFA — około 90%. Najwyższy wynik odnotowano po zastosowaniu wszystkich komponentów systemu. Rozwiązanie testowano dotąd wyłącznie na myszach, dlatego jego bezpieczeństwo i skuteczność u ludzi nadal wymagają dalszych badań. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

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