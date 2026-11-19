Naukowcy, którzy przeanalizowali dane dotyczące około 1,7 mln chińskich uczniów w wieku od 7 do 18 lat, wykryli związek między większym wzrostem dzieci i nastolatków a modelem żywienia obejmującym owoce, orzechy, jaja i mleko. Praca objęła zmiany w diecie ludności Chin oraz wskaźnikach wzrostu uczniów na przestrzeni kilku dekad.

Dane z czterech dekad

Jak informuje News-Medical, naukowcy wykorzystali wyniki krajowych badań kondycji fizycznej i zdrowia uczniów z lat 1985–2019 oraz dane dotyczące spożycia żywności przez gospodarstwa domowe w 30 regionach Chin z lat 1985–2023. Uczestnikami badania byli uczniowie narodowości Han.

Średnie standaryzowane wskaźniki wzrostu uczniów skorygowane o wiek wzrosły z minus 1,1 do 0,1 w latach 1985–2019. Największą poprawę odnotowano w północno-wschodniej i wschodniej części kraju, a najmniejszą w prowincji Guangdong. We wszystkich badanych okresach jaja i owoce morza miały najbardziej stabilny pozytywny związek ze wzrostem, natomiast po 2000 roku większego znaczenia nabrały mleko i owoce.

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Dieta FUEL i wartość odżywcza

W najpóźniejszym okresie, dla którego oceniano wskaźniki wzrostu — w latach 2011–2019 — ze wzrostem najsilniej powiązana była dieta bogata w owoce, orzechy, jaja i mleko. Autorzy nazwali ją FUEL, od pierwszych liter angielskich nazw tych produktów. Ten model żywienia miał również niższe szacowane emisje gazów cieplarnianych niż diety z dużym udziałem mięsa oraz najniższy obliczony koszt żywności w latach 2010–2023.

Diety powiązane z większym wzrostem ogólnie cechowały się większą gęstością białka, tłuszczów, wapnia i cynku na 1 000 kilokalorii, a także wyższym stosunkiem wapnia do fosforu. Jednocześnie w latach 2011–2019 całkowita kaloryczność diety nie miała już statystycznie istotnego związku ze wzrostem.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że jest to badanie obserwacyjne, które nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Dane dotyczące produktów odzwierciedlały średnie spożycie gospodarstw domowych w prowincjach, a nie indywidualne diety uczniów. Zaproponowany przez badaczy wskaźnik związku żywienia ze wzrostem pozostaje również narzędziem eksperymentalnym i nie jest przeznaczony do indywidualnych zaleceń żywieniowych.

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