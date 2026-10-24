W Tybecie w południowo-zachodnich Chinach liczba osób rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7 wzrosła do 76. Według lokalnych władz liczba ofiar śmiertelnych pozostaje bez zmian i wynosi 16 osób. Jak podaje ABC News, ratownicy nadal poszukują ocalałych w wysokogórskim mieście Nagczu.

Zniszczenia i ewakuacja

Według lokalnych władz co najmniej 339 domów zawaliło się w czwartek czasu lokalnego. Urzędnicy wyrazili również obawy dotyczące możliwych kolejnych zawaleń w wyniku wstrząsów wtórnych oraz ofiar spadających skał.

Chińska państwowa telewizja CCTV pokazała nagrania zniszczonych domów i uszkodzonych kamiennych murów w Nagczu. Z dotkniętego katastrofą regionu ewakuowano ponad 12 tysięcy mieszkańców, a jednocześnie budowane są tam dodatkowe tymczasowe schronienia.

Do rejonu dostarczono 2 tysiące modułowych lokali mieszkalnych, około 3,4 tysiąca namiotów, 2 tysiące składanych łóżek, a także latarnie i zimową odzież.

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Operacja poszukiwawcza

Do drugiej połowy piątku ratownicy przeprowadzili trzy etapy poszukiwań, sprawdzając każde gospodarstwo domowe i każdą wieś. W operację zaangażowano ponad 5 tysięcy osób z trzech lokalnych okręgów. Prace poszukiwawcze utrudniają warunki geograficzne i niska temperatura.

Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych trzęsienie ziemi nastąpiło w czwartek o godzinie 22:33 czasu lokalnego. Jego epicentrum znajdowało się 191 kilometrów na wschód-północny wschód od Nagczu, a hipocentrum leżało na głębokości 18 kilometrów. Służba odnotowała również co najmniej siedem wstrząsów wtórnych o magnitudzie od 4,3 do 5,2.

Z powodu spadających skał władze zamknęły dla zwykłego ruchu odcinek drogi krajowej nr 317, przepuszczając jedynie pojazdy awaryjne, ratunkowe i służbowe. Służby kolejowe również wstrzymały ruch pociągów przez region. W niektórych dotkniętych katastrofą rejonach zakłócona została łączność, a w ciągu najbliższych trzech dni oczekiwane są tam okresowe opady śniegu.

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