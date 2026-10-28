W Chinach w 2025 roku wskaźnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku 65 lat i starszą po raz pierwszy przewyższył analogiczny wskaźnik dla dzieci. Wyniósł on 23,1% wobec 22% dla osób poniżej 14. roku życia, podaje Channel NewsAsia, powołując się na dane Narodowego Biura Statystycznego Chin, o których napisało chińskie medium Yicai.

Rosnące obciążenie

Wskaźnik obciążenia demograficznego pokazuje relację liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik dotyczący osób starszych w Chinach stale rósł: z 15% w 2016 roku do ponad 20% w 2021 roku.

W kraju jest ponad 223 mln osób w wieku 65 lat i starszych, podczas gdy liczba dzieci poniżej 14. roku życia wynosi około 213 mln.

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Spadek liczby ludności

W 2025 roku liczba ludności Chin zmniejszyła się czwarty rok z rzędu, a współczynnik urodzeń spadł do rekordowo niskiego poziomu. Liczba urodzeń w kraju maleje od dziesięcioleci; wśród wskazywanych przyczyn są polityka jednego dziecka, która obowiązywała od 1980 do 2015 roku, oraz szybka urbanizacja.

Działania władz

Chińskie władze wprowadziły szereg działań mających zachęcać do zawierania małżeństw i posiadania dzieci, w tym subsydia rodzinne, wsparcie opieki nad dziećmi oraz obniżenie wydatków medycznych związanych z porodem. Władze oświadczyły również, że zamierzają uczynić życie w miastach bardziej przyjaznym dla młodych ludzi, dzieci i rodzin.

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