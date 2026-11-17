Naukowcy z Chin ustalili, że narażenie ciężarnych myszy na polistyrenowe nanoplastiki zaburzało wczesny rozwój jajników u żeńskiego potomstwa. Siódmego dnia po urodzeniu liczba pęcherzyków pierwotnych u zwierząt doświadczalnych była o około 22% niższa niż w grupie kontrolnej. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Communications Biology.

Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy pracowali na myszach ICR. Ciężarnym zwierzętom z grupy narażonej podawano doustnie nanocząstki polistyrenu w dawce 10 mg na kilogram masy ciała na dobę, począwszy od 16,5 dnia rozwoju embrionalnego. W każdej grupie było po osiem ciężarnych myszy. Badacze analizowali jajniki żeńskiego potomstwa w dniu urodzenia, a także trzeciego i siódmego dnia po urodzeniu.

Obrazowanie fluorescencyjne wykazało znakowane nanocząstki w korze jajników potomstwa trzeciego dnia po urodzeniu. Sygnały wykryto w cytoplazmie oocytów — niedojrzałych komórek jajowych — oraz w przestrzeniach międzykomórkowych. Potwierdza to przypuszczenie o przenoszeniu cząstek przez łożysko po narażeniu wewnątrzmacicznym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Opóźnione tworzenie pęcherzyków

Trzeciego dnia po urodzeniu naukowcy odnotowali u potomstwa z grupy narażonej opóźniony rozpad skupisk komórek płciowych oraz zaburzenia tworzenia pęcherzyków. Odsetek oocytów w pęcherzykach pierwotnych i wzrastających wynosił około 44%, wobec 62% w grupie kontrolnej. Pęcherzyki wzrastające były obecne w jajnikach zwierząt kontrolnych, jednak nie wykryto ich w grupie narażonej.

Analiza komórek i białek powiązała te zmiany z trwalszą adhezją międzykomórkową oocytów, niższą proliferacją komórek ziarnistych oraz nasileniem ich apoptozy. Do siódmego dnia po urodzeniu liczba pęcherzyków wzrastających u potomstwa z grupy narażonej była o około 37% niższa niż w grupie kontrolnej.

Autorzy zaznaczyli, że zastosowana dawka i schemat narażenia różnią się od typowych warunków dla ludzi. Badanie nie oceniało również płodności zwierząt w wieku dorosłym, dlatego długoterminowe konsekwencje reprodukcyjne oraz znaczenie wyników dla ludzi wymagają dalszych badań.

Czytaj nas na