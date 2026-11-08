Chiny oczekują zwolnienia pracownika Astellas 14 grudnia — The Japan Times

Chiny oczekują, że 14 grudnia zostanie zwolniony japoński pracownik firmy farmaceutycznej Astellas Pharma, skazany na trzy lata i sześć miesięcy więzienia w sprawie o szpiegostwo. Pracownik, który ma około 60 lat, ma po zwolnieniu wrócić do Japonii.

Planowane zwolnienie

Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na źródła. Według nich obecnie trwają końcowe ustalenia dotyczące zwolnienia pracownika 14 grudnia.

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Zatrzymanie i zarzuty

Chińskie władze zatrzymały pracownika Astellas Pharma w marcu 2023 roku, gdy zamierzał opuścić Chiny po zakończeniu podróży służbowej do Pekinu. W sierpniu 2024 roku postawiono mu zarzuty.

Strona chińska oskarżyła japońskiego obywatela o szpiegostwo, twierdząc, że przekazywał informacje związane z Chinami organowi wywiadowczemu. Chińskie władze nie podały szczegółów tych oskarżeń.

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