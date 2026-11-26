Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych opublikowało dokumenty certyfikacyjne nowego Nissana Terrano PHEV. Zawierają one wymiary modelu, dane o układach napędowych, zdolności holowniczej i elementach wyposażenia, informuje Motor1.

Wymiary i wyposażenie

Terrano ma 200,7 cala długości, 77,9 cala szerokości i 77,2 cala wysokości, a rozstaw osi wynosi 112,2 cala. Kąt natarcia SUV-a określono na 36 stopni, a kąt zejścia — na 31 stopni.

Model stworzono na bazie pickupa Navara Pro, jednak jest od niego krótszy o 15,6 cala, a jego rozstaw osi jest mniejszy o 17,7 cala. Deklarowana zdolność holownicza Terrano wynosi 5512 funtów, podczas gdy Navara Pro — 7716 funtów.

Chińska wersja będzie wyposażona w 18-calowe koła z oponami w rozmiarze 265/65R18. Wśród cech nadwozia są otwierane na bok tylne drzwi, zewnętrzne mocowanie koła zapasowego oraz pionowo rozmieszczone tylne światła. Panoramiczny dach będzie dostępny jako opcja.

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Układy napędowe i napęd na wszystkie koła

Nissan Terrano będzie sprzedawany wyłącznie w wersji z dwoma rzędami siedzeń. Dla modelu przewidziano 2,3-litrowy czterocylindrowy turbodiesel o mocy 187 KM, 2,0-litrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 254 KM oraz wersję hybrydową typu plug-in.

Hybryda typu plug-in łączy 2,0-litrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 204 KM z silnikiem elektrycznym o mocy do 268 KM. Nissan nie ujawnił jeszcze łącznej mocy tego układu.

Wszystkie wersje będą miały mechaniczny napęd na wszystkie koła z układem opartym na wale napędowym. Podobne rozwiązanie jest już stosowane w Navarze Pro PHEV.

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